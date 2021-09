Liga majstrov sa vracia vo veľkom štýle: Obrovské šlágre aj veľké návraty hneď v prvom kole

Už 67. ročník elitnej európskej pohárovej súťaže odštartuje tento týždeň 1. kolom skupinovej fázy, v ktorom obhajcovia trofeje z Chelsea Londýn hostia futbalistov Zenitu Petrohrad.

Súťaž už 30 rokov nosí meno Champions League. V tejto sezóne bude v skupinách reprezentovať Slovensko len jeden hráč - stopér milánskeho Interu Milan Škriniar. Talianskeho šampióna preverí hneď na úvod v jednom zo šlágrov programu rekordný 13-násobný víťaz LM Real Madrid.

Boj o lukratívne milióny eur a budúcoročné finále na štadióne Zenitu v petrohradskej Gazprom Arene ponúkne už v utorok a v stredu niekoľko ostro sledovaných udalostí. Nový, resp. staronový debut v súťaži v drese nového klubu môžu zaznamenať ikony Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Portugalčan sa vrátil do Manchestru United, ktorý v utorok nastúpi na pôde Young Boys Bern v F-skupine. CR7 môže v prípade štartu vyrovnať počtom 177 odohratých zápasov celkový rekord španielskeho brankára Ikera Casillasa. Pre Ronalda bude duel vo Švajčiarsku v LM za "červených diablov" prvým od finále v roku 2009, v ktorom prehral s Messiho Barcelonou 0:2. Argentínčan v lete odišiel z Katalánska do Paríža St. Germain, ktorý v utorok nastúpi na pôde FC Bruggy v A-skupine. V LM doposiaľ strelil 120 gólov a na Ronalda stráca 14 presných zásahov.

Prvé kolo prinesie len historicky tretiu vzájomnú konfrontáciu európskych gigantov AS Miláno s FC Liverpool v tejto súťaži. Na Anfield Road sa v stredu stretne v rámci B-skupiny šesťnásobný európsky šampión z Anglicka so sedemnásobným z Talianska. Spomínať sa tak bude na nezabudnuteľný finálový "zázrak v Istanbule" z roku 2005, či finále z roku 2007, v ktorom "Rossoneri" zdolali v Aténach "The Reds" 2:1. Na Stamford Bridge v H-skupine privíta Chelsea, ktorá v poslednom finále zdolala Manchester City 1:0, organizátora tohtosezónneho finále Zenit a rada by úspešne vykročila v snahe za ďalším finále. "Chelsea je úradujúci šampión a má jasný cieľ opäť získať titul," povedal pre uefa.com bývalý útočník Zenitu Dmitrij Radčenko. Minuloročný neúspešný finalista Manchester City hostí v stredajšom 1. kole RB Lipsko a už v druhom sa predstaví v šlágri v Parku Princov proti PSG, ktorý eliminoval v predchádzajúcom semifinále. "Vždy je špeciálne čeliť Manchestru City, ktorý má jedno z najlepších mužstiev na svete," podotkol tréner francúzskeho klubu Mauricio Pochettino.

V utorok sa pozornosť sústredí aj do Barcelony, kde sa v rámci E-skupiny stretnú ďalší európski velikáni. Na Camp Nou Katalánci privítajú Bayern Mníchov, "Barca" má na konte päť európskych titulov, Bayern o jeden viac. Nemecký majster pred sezónou nezískal najväčšie mená, zalovil najmä u rivala z Lipska, odkiaľ prišli 34-ročný tréner Julian Nagelsmann aj hráči Dayot Upamecano a Marcel Sabitzer. "Máme dobre vyvážené mužstvo, ktoré nám dáva viacero možností. Určite budeme konkurencieschopní. Opäť odmietam reči o úmyselnom oslabovaní našich súperov. Vždy sa snažíme získať kvalitných hráčov a trénerov, keď dostaneme príležitosť. Nemá to nič spoločné s oslabovaním rivalov. Nenútime nikoho, aby prišiel do FC Bayern," vyjadril sa šéf výkonného výboru a bývalá hviezda klubu Oliver Kahn. Utorňajší duel bude prvým vzájomným od pamätnej "demolácie" Barcelony 2:8 vo štvrťfinále sezóny 2019/2020.

V zápase D-skupiny na San Sire čaká hostí z Realu hneď na úvod veľký konkurent na víťazstvo v skupine. Hoci sa tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti nedočkal príchodu francúzskeho majstra sveta Kyliana Mbappeho do tímu, Real bude tradične patriť k ašpirantom na titul. Dobrú streleckú formu v sezóne už preukázali Vinicius Junior a Karim Benzema. Francúz naposledy v lige hetrikom zostrelil Celtu Vigo. Obranu domácich so Škriniarom tak nečaká nič jednoduché. Inter cez víkend prišiel o stopercentnú bilanciu v lige po remíze na pôde Sampdorie Janov 2:2. "Dostali sme lacné góly a nevyužili naše veľké šance. Mrzí zranenie kolena Sensiho, určite nám bude chvíľu chýbať. Uvidíme tiež, v akom stave budú pred duelom s Realom Dimarco a Bastoni," citoval klubový web trénera Simoneho Inzhagiho. Nováčikom skupinovej fázy je moldavský šampión Šeriff Tiraspoľ. V D-skupine odštartuje v stredu duelom so Šachtarom Doneck.

UEFA už umožnila klubom otvoriť štadióny pre divákov podľa aktuálne platných pandemických opatrení v jednotlivých krajinách. Týka sa to aj limitovaného počtu hosťujúcich fanúšikov. Finále tohto ročníka sa uskutoční 28. mája 2022 na štadióne Krestovskij v Petrohrade.

Program 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2021/2022

UTOROK 14. septembra /SELČ/:

E-skupina

21.00 Dynamo Kyjev - Benfica Lisabon /rozhoduje: Anthony Taylor (Ang.)/

21.00 FC Barcelona - Bayern Mníchov /Michael Oliver (Ang.)/

F-skupina

18.45 Young Boys Bern - Manchester United /François Letexier (Fr.)/

21.00 Villarreal CF - Atalanta Bergamo /Clément Turpin (Fr.)/

G-skupina

18.45 FC Sevilla - RB Salzburg /Aleksei Kulbakov (Biel.)/

21.00 LOSC Lille - VfL Wolfsburg /Danny Makkelie (Hol.)/

H-skupina

21.00 Malmö FF - Juventus Turín /Artur Dias (Port.)/

21.00 Chelsea Londýn - Zenit Petrohrad /Bartosz Frankowski (Poľ.)/



STREDA 15. septembra:

A-skupina

21.00 FC Bruggy - Paríž St. Germain

21.00 Manchester City - RB Lipsko

B-skupina

21.00 Atletico Madrid - FC Porto

21.00 FC Liverpool - AC Miláno

C-skupina

18.45 Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund

21.00 Sporting Lisabon - Ajax Amssterdam

D-skupina

18.45 Šeriff Tiraspoľ - Šachtar Doneck

21.00 Inter Miláno - Real Madrid