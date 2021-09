„Indonézsky Messi“ skoro ako Ronaldo v Manchestri: Egy Maulana Vikri v premiére za Senicu prihral na gól

Vyzerá to, že aj na Slovensku vyvolá mediálny boom. Reč je o indonézskom futbalovom reprezentantovi Egym Maulanovi Vikrim (21), ktorý koncom augusta prestúpil do FK Senica.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii . Už má za sebou premiéru v senickom drese, ktorá mu vyšla takmer tak, ako Ronaldova premiéra v Manchestri: nastúpil a prihral na gól.

Mladý futbalista nastúpil na svoj prvý zápas v drese Senice v 58. minúte sobotňajšieho zápasu proti Pohroniu a o osemnásť minút neskôr už prihrával na víťazný gól Záhorákov. „V prvom rade sa chcem poďakovať trénerovi za to, že mi dal šancu. Nie je podstatné, že som nahral na gól, dôležité je víťazstvo,“ vyjadrila sa pre Nový Čas nová senická akvizícia. Indonézsky útočník prišiel na Záhorie ako voľný hráč z Lechie Gdaňsk, kde však veľa príležitostí nedostával. Spoznal sa tam s dvoma slovenskými reprezentantmi Lukášom Haraslínom a a Dušanom Kuciakom.

„Dodnes sme spolu v kontakte,“ oznamoval nám útočník Senice. Už v Poľsku bol za mediálnu hviezdu, k čomu ho predurčoval jeho instagramový profil, na ktorom má viac ako 1,4 milióna sledovateľov, aj Novaka Djokoviča. „Mňa to číslo neprekvapuje,“ pokračoval s úsmevom Egy, ktorý zostáva stále skromným a nenápadným mladíkom. Kto by čakal hviezdne maniere, bude sklamaný. On býva s ďalšími spoluhráčmi v klubových apartmánoch neďaleko štadióna a vozí sa na mercedese, ktorý si doviezol z Poľska. Podľa našich informácií si šikovného ľavonohého futbalistu za tých pár dní obľúbili aj spoluhráči. „Chalani ma prijali super. Na Slovensku sa cítim výborne. Medzi Poľskom a vašou krajinou nie je veľký rozdiel. Mojím cieľom je pomôcť Senici zlepšovať sa a rád by som si raz zahral aj španielsku La Ligu,“ dodal Egy.

Prečo Senica?

Prsty v jeho príchode do Senice má riaditeľ klubu Daniel Balda, ktorý ho poznal z pôsobenia v Poľsku. „Hľadali sme špecifickú posilu do krídelných priestorov a tieto kritériá Egy spĺňal. Záujem o neho bol v Japonsku a v Kórei, my sme sa s ním dohodli pakticky za jeden deň. Nepopierame, že v druhom rade je tu aj otázka mediálneho dosahu,“ povedal Daniel Balga.