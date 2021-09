Brankár Slovana zaútočil na poslanca Pročka: Posmešné výrazy na jeho adresu!

Futbalový brankár ŠK Slovan Bratislava Michal Šulla (30) adresoval posmešnú správu poslancovi NRSR Jozefovi Pročkovi (56).

Nie je nič výnimočné, keď to iskrí v poslaneckých laviciach. Teraz to prostredníctvom správ na sociálnych sieťach eskalovalo medzi poslancom Oľano Jozefom Pročkom a futbalovým brankárom Michalom Šullom.

Poslanec Pročko komunikáciu zverejnil.

„Súdom uznaný extrémista Mazurek na svojich stránkach začal šíriť fotografiu, ktorú screenshotol z relácie Je To Možné, v ktorej som prehral stávku so Zuzkou Belohorcovou a musel som prebehnúť cez námestie SNP v BA na Adama. Bolo to pred 22 rokmi, relácia mala obrovskú sledovanosť. Fašista Mazurek dal do popisu na foto: Poslanec OĽANO Pročko,“ napísal Jozef Pročko.

„Keď mi niekto komentuje aby som behal holý po ulici ani si nemusím pozrieť profil a viem že je to podporovateľ a volič fašistickej strany. Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Dnes večer mi poslal správu bývalý reprezentačný brankár SR vo futbale a súčasný brankár Slovana Michal Šulla. Už v odpovedi v správe som mu zaželal veľa zdravia, ale chcem ešte raz aj takto poďakovať za záujem o moju osobu a Michalovi želám len a len športové úspechy a zdravie,“ dodal.

Toto bola reakcia na správu Michala Šullu, ktorú napísal brankár Slovana do súkromnej správy: „Pročko, ty tragéd. Si na smiech. Ty len behaj po námestiach, to ti pasuje.“