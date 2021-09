Cristiano Ronaldo pokoril ďalší rekord: Večný sok Messi výrazne zaostal!

Cristiano Ronaldo (36) a Lionel Messi (34) patria k najlepším futbalistom v histórii, ale ich prínos siaha ďaleko za trávniky.

Marketingový potenciál oboch hviezd dokazuje aj štatistika predaných dresov v nových pôsobiskách.

Messi v auguste podpísal zmluvu s Parížom St. Germain, keď po dvadsiatich rokoch opustil Barcelonu. Ronaldov prestup z Juventusu do Manchestru United bol možno ešte prekvapujúcejší.

Hoci sa o jeho odchode špekulovalo už dlhšie, sám hráč do poslednej chvíle nechcel prezradiť podrobnosti o svojej budúcnosti. Navyše, s jeho menom médiá spájali najmä Manchester City či Paríž St. Germain, no v hre bol údajne aj návrat do Realu Madrid.

Ronaldo si napokon vybral klub, ktorý ho katapultoval medzi svetovú elitu. A hoci väčšina fanúšikov už jeho červený dres s číslom sedem zrejme vlastnila, neodradilo ich to od kúpy novej verzie.

Podľa Daily Mail predali United od 2. septembra, keď potvrdili jeho číslo 7, Ronaldove dresy v hodnote 187,1 milióna libier, čím Portugalčan stanovil rekord v Premier League. V tomto smere nechal ďaleko za sebou svojho rivala Messiho.

Argentínsky útočník mal síce náskok troch týždňov, ale PSG získal na predaji dresov s číslom 30 "iba" 103,8 milióna libier.