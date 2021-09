Futbalisti Ružomberka stratili dvojgólové vedenie: ViOn ratoval výsledok v závere!

Futbalisti ViOn-u Zlaté Moravce-Vráble remizovali v domácom zápase 7. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 2:2.

Hostia viedli už 2:0, ale domáci dokázali vybojovať aspoň bod.

7. kolo FL:

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)

Góly: 71. Mondek, 82. Čonka – 39. Regáli, 55. Takáč

V prvom polčase diváci veľa šancí nevideli, ale Ružomberčania boli lepším tímom. Prvý ťažký zákrok si však pripísal ich brankár Krajčírik po 20. minútach, Kyziridis vypálil z diaľky, ale trafil len do brankára. V 34. minúte kopali hostia rohový kop, lopta sa dostala na kopačku Mojžiša, ktorý ju však z dobrej pozície poslal nad bránku. V 38. minúte sa v pokutovom území oprel do lopty Regáli a tá zapadla k vzdialenejšej žrdi Kirovej brány - 0:1. Záver polčasu sa niesol v znamení VAR-u, ktorý skúmal situáciu v šestnástke po ktorej sa zdalo, že Čögley zahral rukou. Rozhodca však penaltu nenariadil.

V druhom polčase pokračovala prevaha Ružomberčanov. Najskôr mali šancu domáci, ale v 52. minúte musel Kira vyriešiť nebezpečnú situáciu po strele Rymarenka. O tri minúty neskôr už hostia viedli o dva góly. Regáli na ľavej strane šestnástky vyzvŕtal Tótha, vzápätí poslal loptu na úplne voľného Takáča - 0:2. Potom sa však na trávniku v Zlatých Moravciach začali diať veci, v 71. minúte Mondek znížil a domáci sa napokon dočkali vyrovnania. Maslo si po centri do šestnástky nerozumel so svojim brankárom, k lopte sa dostal Čonka a poslal loptu do opustenej brány. V nervóznom závere mal ešte šancu Kyziridis, ale tesne minul.