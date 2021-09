Šokujúca spoveď milenky Cristiana Ronalda: Ukázala som mu zadoček a potom... Pikantné detaily!

Slávna portugalská modelka Natacha Rodrigues (25) prehovorila o romániku s futbalistom Cristianom Ronaldom (36).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Slávna portugalská modelka Natacha Rodrigues (25) prehovorila o romániku s futbalistom Cristianom Ronaldom.

Krásna modelka sa zdôverila, že má z tohto úletu traumu. Najradšej by bola, keby sa toto nikdy nestalo. Ronaldo sa s ňou bez milosti rozišiel.

"Cristiano ma odhodil ako handru a Georgine sa môže stať to isté. Hovorí sa, že ľudia sa nemenia a to isté platí pre futbalistov, ktorí priťahujú pozornosť krásnych žien,“ povedala pre The Sun svoj príbeh Natacha, ktorá prezradila aj veľmi pikantné detaily.

Všetko sa to udialo po rozchode portugalského futbalistu s ruskou modelkou Irinou Shayk.

Ronaldo si začal najprv písať s Natachou a raz neskoro večer ju požiadal o fotku zadku. Portugalská modelka mu vyhovela. Považovala to za vtip a neočakávala, že konverzácia bude pokračovať.

Ronaldo jej hneď ráno odpísal, že by rád ten krásny zadok videl naživo.

"Spýtal sa ma, či som plnoletá. Prvé rande zrušil, pretože na mňa mal len hodinu. Ďalej sme si však písali a stretli sme sa až takmer po polroku. Dal mi kód k jeho bytu, aby som mohla bez problémov vstúpiť. Keď som vošla, tak som tomu nemohla uveriť. Srdce mi búšilo ako šialené, ale bol veľmi milý a povedal mi, nech sa cítim ako doma.

Odložila som si veci, naliala si džús a sadla si vedľa neho. Trochu sme sa rozprávali o jeho byte a trochu o mne. Potom som to vzala do svojich rúk, vstala som, vyzliekla som sa a predklonila sa, aby som mu ukázala svoj zadok," veľmi podrobne opisovala svoj románik s Ronaldom.

Natacha už sa videla po boku hviezdneho Cristiana, ale románik mal rýchly koniec.

"Vyspali sme sa spolu a on si ma bez vysvetlenia zablokoval a už sa mi nikdy neozval. Stále ma to bolí. Delím svoj život na pred a po Ronaldovi," dodala modelka.