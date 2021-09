Škody môžu byť nezvratné: Najmocnejší muži futbalu chcú zachrániť futbal, hovorí sa o miliardách

Európske kluby čelia tlaku zo strany Medzinárodnej futbalovej federácie, ktorá navrhuje, aby sa majstrovstvá sveta konali každé dva roky namiesto doterajších štyroch.

Európska futbalová únia (UEFA) na čele s jej šéfom Aleksandrom Čeferinom odmieta tento koncept a na jej stranu sa postavil aj šéf Európskej asociácie futbalových klubov (ECA) Nasser Al-Khelaifi. V náročnom období výziev spojených s pandémiou koronavírusu UEFA a ECA rovnako prisľúbili klubom podporu prostredníctvom multimiliardového dlhového fondu, ktorý má prispieť k stabilizácii ich finančnej situácie.

FIFA v súčasnosti na majstrovstvách sveta mužov zarába takmer 6 miliárd dolárov. Ďalší šampionát by mal pravdepodobne nižšiu hodnotu, ale FIFA by poskytla viac príležitostí zahrať si na záverečnom turnaji pre všetkých jej členov vrátane 55 z Európy. "Dvojročná periodicita MS nie je cesta do budúcnosti. Viac automaticky neznamená aj lepšie. Majstrovstvá sveta sú špecifické a vzácne aj tým, že si udržiavajú štvorročný cyklus," uviedol šéf európskeho futbalu Aleksandr Čeferin.

Vo Švajčiarsku sa prvýkrát od kolapsu projektu Superligy stretli zástupcovia 160 členov ECA, aby si vypočuli vízie ich šéfa a zároveň majiteľa francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain Nassera Al-Khelalifiho. "Nechcem už hovoriť o Superlige, lebo je to niečo, čo zlyhalo vo svojom zárodku. Všetci čelíme tvrdej realite obdobia COVID-19 a musíme sa s tým vyrovnať. Spolupracujeme s UEFA na vytvorení multimiliardového fondu, ktorý klubom všetkých úrovní umožní urýchliť zotavenie sa z finančnej devastácie pod značkou COVID-19. Musíme rýchlo konať, lebo v opačnom prípade môžu byť škody nezvratné," skonštatoval Al-Khelaifi.

Kluby by mali byť schopné pokryť svoje dlhy poskytnutím pôžičiek zabezpečených UEFA proti budúcim komerčným príjmom z európskych súťaží. Tie majú v súčasnosti hodnotu takmer 4 miliardy eur) ročne. Pôžičky nie sú určené na platby za budúce hráčske transfery.