Nečakaná návšteva na Tehelnom poli: Hanckovi fandila česká tenistka

Z tenisového New Yorku priamo na futbalové Tehelné pole! Túto cestu absolvovala po vypadnutí z US Open česká tenistka Kristýna Plíšková (29), aby videla v akcii svojho milého, slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka (23).

Ten sa chcel pred svojou snúbenicou predviesť v čo najlepšom svetle a v sobotňajšom kvalifikačnom zápase proti Chorvátsku bojoval na ľavej strane obrany ako lev... Ani to však nepohlo a Slováci napokon smolne prehrali 0:1.

Ani jeden zo zamilovanej dvojice nebude na predchádzajúce dni, aspoň čo sa ich profesionálnych kariér týka, spomínať v dobrom. Najskôr česká tenistka podľahla v druhom kole US Open v New Yorku krajanke Petre Kvitovej v dvoch setoch a o pár dní nato sa slovenský reprezentant musel so svojimi spoluhráčmi zmieriť s nešťastnou prehrou s Chorvátskom.

Obrancovi Sparty nepomohol ani fakt, že na tribúne Tehelného pola mu držala palce jeho snúbenica, ktorá po vypadnutí z grandslamového turnaja nasadla na prvé lietadlo a pricestovala do Bratislavy, aby mohli byť zase spolu. Ich športové povinnosti im nedovoľujú tráviť spoločné chvíle tak často, ako by si sami predstavovali, napriek tomu je to láska ako trám. Svedčí o tom aj fakt, že párik sa začiatkom júla odhodlal k ďalšiemu posunu, keď slovenský futbalista požiadal českú tenistku o ruku. Kristýna vtedy s nadšením súhlasila a po zásnubách sa teda schyľuje k veľkej športovej svadbe.