Bývalý kanonierJozef Kožlej: Súper Slovenska je v hernom rozklade

Vidí im až do kuchyne. Druhým domovom bývalého kanoniera Jozefa Kožleja (48) je už niekoľko rokov Cyprus, s ktorým si to dnes na Tehelnom poli rozdá slovenská reprezentácia .

Odborník na tamojší futbal je presvedčený, že Slováci sú v tomto stretnutí favoritom. K tomuto konštatovaniu ho priviedol fakt, že tím z Afroditinho ostrova je po dvoch prehrách s Maltou (0:3) a Ruskom (0:1) v hernom a výsledkovom rozklade.

Jozef Kožlej je bývalý slovenský reprezentant a skvelý kanonier, ktorý je v súčte gólov zo všetkých ligových súťaží najlepším strelcom Slovenska v histórii. Podstatnú časť kariéry prežil práve na Cypre, kde sa po jej skončení aj usadil.

„Samozrejme, že chodievam aj na Slovensko, ale väčšiu časť roka som práve tu,“ povedal na úvod Kožlej. Cyperský futbal tak má podrobne zmapovaný a vie odhadnúť, aké šance majú zverenci gréckeho trenera Nikosa Kostenogloua proti Slovensku.

„Podľa mňa sme veľkým favoritom oproti marcovému zápasu na Cypre. Tam som nebol o tom presvedčený, ale teraz áno. Cyperčania sú po dvoch prehrách s Maltou a Ruskom v hernom a výsledkovom rozklade,“ pokračoval bývalý reprezentant. Jediným svetlým zjavom v ich poslednom zápase bol iba 18-ročný Loizos Loizou, ktorého chválil aj ruský kouč Valerij Karpin. „Ťažko predpokladať, akú zostavu určí tréner po dvoch neúspechoch proti nám. Recept na úspech je im čo najrýchlejšie streliť prvý gól, potom by to mala byť bezproblémová výhra,“ dodal Jozef Kožlej.

Športuje aj kvôli kilám navyše

Jozef Kožlej po skončení profesionálnej kariéry pribral nejaké to kilo na hmotnosti, ale statočne s tým bojuje. „Ešte minulý rok som sem-tam nastúpil v piatej lige za Iskru Petržalka. Hrávam za internacionálov Slovenska, baví ma tenis a golf, robím všetko pre to, aby som sa dostal opäť do formy,“ povedal s úsmevom Kožlej.