Podľa Tarkoviča by Cyprus mal byť zdolateľný: Zdravotné komplikácie vyradili z hry dvoch reprezentantov

Bez Matúša Bera a Jakuba Holúbeka sa bude musieť zaobísť slovenská futbalová reprezentácia v utorňajšom kvalifikačnom zápase MS 2022 proti Cypru na bratislavskom NFŠ.

Na pondelkovej predzápasovej tlačovej konferencii v Senci poskytol najčerstvejšie informácie z domáceho tábora tréner Štefan Tarkovič, ktorý deklaroval jasný zámer Cyprus zdolať. Tým by si jeho zverenci aspoň trochu napravili chuť po bodových stratách v doterajších septembrových dueloch v Slovinsku (1:1) a doma s Chorvátskom (0:1).

"Máme dva problémy, nebudú k dispozícii Jakub Holúbek a Matúš Bero. Holúbek má chronický problém so zranením, Matúš má virózu a nebude pripravený na zápas. Čo sa týka ostatných hráčov, uvidíme po tréningu. PCR testovanie sme absolvovali včera a všetci hráči aj realizačný tím mali negatívne výsledky," povedal Tarkovič. V marci v Nikózii Slováci nedokázali súpera zdolať a remizovali 0:0. Pred utorkom teda musí prísť iný výkon ako na jar. "Treba hrať inak. Naša snaha je nadviazať na výkony proti Slovinsku a Chorvátsku. Tie boli kvalitné aj v obrane aj v útočnej fáze. Chceme stabilizovať túto výkonnosť. Cyprus nie je tím, ktorý odkopáva loptu tam, kde sú práve jeho hráči otočení. Chcú si šance aj vytvoriť," konštatoval kouč SR, ktorý čelil aj otázke menej kvalitného trávnika na bratislavskom štadióne: "Terén bude rovnaký pre oboch. Nikto to nezmení a musíme sa s tým vyrovnať."

Zomrel po 39 rokoch v kóme: Bývalý francúzsky obranca Jean-Pierre Adams († 73) je mŕtvy

Hostia by mali zostať verní svojmu štýlu hrať na troch stopérov a v zhustenom bloku najmä dobre brániť. Recept na jeho prekonanie je zjavný. "Je to o aktivite, naši hráči sa musia vo finálnej fáze tlačiť do zakončenia. Musíme sa dostať do vecí, v ktorých sme silní. A musíme to robiť kvalitne. Chceme vyhrať, lebo to potrebujeme. Chceme byť stále v hre o postup. Chceme urobiť maximum a živiť sen o účasti na MS. Z nášho uhla pohľadu by Cyprus mal byť zdolateľný," opísal plány Tarkovič.

Za hráčsku kabínu sa pred médiá postavil stredopoliar Stanislav Lobotka. Ten podal v uplynulých dvoch dueloch dobré výkony, tímu výrazne pomohol, na body to v konečnom dôsledku ale nestačilo. "Výsledkovo sme to nezvládli, ale máme na čom stavať. Sme nebezpečnejší, šance si v kombinácii vieme vytvoriť. Verím, že to zvládneme aj zajtra a že dokážeme uspieť," povedal hráč SSC Neapol, ktorý síce naposledy na Cypre nehral, duel ale pozorne sledoval: "Cyprus sa posúva dopredu, jeho hráči výborne bránili v strede ihriska. Výborne to prehusťovali, aj tak sme si vytvorili šance. Len ich musíme premeniť, aby sme boli úspešní. Sú nepríjemní tým, že výborne bránia a snažia sa o rýchle protiútoky. A opierajú sa i o štandardky. Čakajú na svoju príležitosť a my budeme musieť byť aktívni, tiež si počkať na naše príležitosti a využiť ich. Chceli sme mať čo najviac bodov z týchto troch zápasov. Vieme, že teraz musíme vyhrať aj v ďalších súbojoch a verím v to."

Aj Lobotka sa vyjadril na margo terénu na Tehelnom poli, ktorý by kombinačnejšiemu tímu mohol spôsobiť problémy. Výhovorky ale dopredu nehľadal: "Ihrisko bude rovnaké pre oboch. Nemyslím si, že sa postavia na šestnástku a budú odkopávať. Bude to o nás, či si dokážeme šance vytvoriť a či ich premeníme."