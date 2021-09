Neskutočná štatistika: Taliani zlomili svetový rekord, toto sa ešte nikomu nepodarilo

Talianska futbalová reprezentácia vytvorila nový svetový rekord v počte zápasov bez prehry.

Po remíze 0:0 v nedeľňajšom stretnutí kvalifikácie MS 2022 proti Švajčiarsku nevyšla bodovo naprázdno už 36 stretnutí. Aktuálne ju však trápi neschopnosť víťaziť, keď nedokázala zabodovať naplno už v druhom súboji za sebou.

Hráči z Apeninského polostrova o jeden duel predstihli v historickom rebríčku Španielov, ktorí neprehrali 35-krát v rokoch 2007-2009 a Brazílčanov, ktorým sa rovnaký kúsok podaril v období 1993–1996. Úspešná séria odštartovala 10. októbra 2018, päť mesiacov po nástupe Roberta Manciniho na lavičku. "Squadra azzurra" počas tohto obdobia zaznamenala 29 víťazstiev a sedem remíz, strelila 88 gólov a inkasovala 12. Taliani počas úspešnej šnúry absolvovali kvalifikáciu na ME 2020 bez straty bodu a po triumfe vo Wembley zdvihli nad hlavu pohár pre kontinentálnych šampiónov.

Zomrel po 39 rokoch v kóme: Bývalý francúzsky obranca Jean-Pierre Adams († 73) je mŕtvy

Napriek tomuto historickému míľniku tréner Talianov Roberto Mancini aktuálne nesrší radosťou. "Azúroví" síce neprehrávajú, no v kvalifikácii MS 2022 si pripísali dve remízy po sebe, keď pred duelom so Švajčiarskom nezdolali ani Bulharov. Tabuľku C-skupiny však vedú s 11 bodmi, o štyri pred ich nedeľným súperom. "Chce to viac odhodlania, rozhodnosti a presnosti. Rovnako ako proti Bulharsku sme nedokázali zvíťaziť, hoci sme mali množstvo príležitostí," posťažoval sa podľa uefa.com po stretnutí kouč Talianov.