Slovenskí futbalisti utrpeli proti Chorvátsku prvú prehru v kvalifikácii MS 2022: Hamšík pochybuje o postupe!

Mohli vyhrať, mali remizovať, vyšli naprázdno! Musel prísť druhý tím sveta, aby slovenskí futbalisti utrpeli prvú prehru v kvalifikáciiMS 2022.

Chorváti bez kapitána Luku Modriča (35) to na Tehelnom poli nemali vôbec jednoduché, no futbal nepozná pojem spravodlivosť. Po dlhšom čase sme mali s nimi blízko k víťazstvu, lenže z viacerých šancí sme nevyťažili nič.

Umelecký dojem proti favoritovi skupiny bol uspokojujúci, bodové zhmotnenie fyzického i mentálneho úsilia do lepšieho výsledku sa však nedostavilo. Kapitán Marek Hamšík vyzdvihol solídny výkon mužstva.

„Svedčí o tom aj potlesk z tribún. Diváci ho napriek prehre ocenili. Dali sme do toho všetko. Veľa sme sa nabehali, absolvovali plno osobných súbojov. Veľmi to bolelo, ale o tom je moderný futbal. Rozhodla jedna strela. Škoda výsledku, lebo určite sme si zaslúžili viac.“

Po polovici kvalifikácie sú Slováci v tabuľkeH-skupiny až štvrtí so štvorbodovým mankom na vedúci tandem Rusko - Chorvátsko. Takto zle v jej polčase na tom ešte nikdy neboli.

Vidina účasti v Katare sa vzďaľuje. Príliš už neverí ani Hamšík: „Museli by sme vyhrať všetky zápasy, aby sme mali ešte nejakú šancu postúpiť. Budeme sa o to snažiť. Prehra nás mrzí. Treba sa pozerať dopredu. Pri góle súpera nám ťažko niečo vyčítať. Brozovič to trafil skvele.“

Kapitána teší progres tímu po zlej kvalifikačnej jari i neúspechu na európskom šampionáte. Konfrontácie so Slovinskom i s Chorvátskom berie ako dobrý signál do budúcnosti.

„Určite sa zlepšila ofenzívna fáza. Viac sa tlačíme do pokutového územia. Obrovským plusom je návrat Lobotku, ktorý patrí medzi kľúčových hráčov. V klube pravidelne nastupuje, preto je vo forme. V strede zálohy šéfuje hre. Dáva jej myšlienku. Aj preto máme loptu častejšie a sme nebezpečnejší. Musíme v tom pokračovať.“