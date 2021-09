Legendárny chorvátsky útočník ukončil kariéru: Nastal čas odložiť kopačky do skrine!

Chorvátsky futbalista Mario Mandžukič (35) v piatok potvrdil, že ukončil kariéru. Útočník dohral uplynulú sezónu v AC Miláno.

Medzi jeho najúspešnejšie obdobia patrí pôsobenie v Bayerne Mníchov v rokoch 2012-14 a Juventuse Turín v období 2015-2019. Získal dva nemecké a štyri talianske tituly, s Bayernom v roku 2013 triumfoval aj v Lige majstrov.

Za reprezentáciu nastúpil na 89 duelov a strelil 33 gólov. Bol aj súčasťou kádru vicemajstrov sveta z MS 2018 v Rusku.

"Uvedomil som si, že prišla tá chvíľa odložiť kopačky do skrine nadobro a nebudem to ľutovať. Futbal bol vždy súčasťou môjho života, no už sa teším na ďalšiu kapitolu," zverejnil Mandžukič podľa DPA.