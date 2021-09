Slovensko výborne vstúpilo do kvalifikácie: Na domácom trávniku zdolalo Litvu!

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvládla úvodný kvalifikačný zápas ME 2023. V piatok v Nitre zdolala súpera z Litvy 3:1 a do tabuľky C-skupiny si pripísala prvé tri body.

Zverenci Jaroslava Kentoša sa v ďalšom zápase stretnú 7. septembra v Lurgane s domácim Severným Írskom (20.30 h SELČ). Kvalifikácia ME 2023 do 21 rokov: C-skupina SLOVENSKO - Litva 3:1 (1:0) Góly: 24. a 60. Kaprálik, 79. Trusa (z 11 m) – 56. Dolžnikov (z 11 m). Rozhodovali: Sjöberg – Klyver, Magnusson (Švéd.), ŽK: Kováčik - Jansonas, Ramanauskas, Žebrauskas Slovensko: Krajčírik – Vojtko (87. Mesík), Nemčík, Kóša, Kováčik – Bernát (73. Šviderský), Pokorný, Gono – Goljan (62. Galčík), Kadák (62. Trusa), Kaprálik (87. Tučný) Litva: Baliutavičius – Jansonas, Park, Armalas, Paulauskas (70. Rasimavičius) – Žebrauskas, Ramanauskas (70. Piliukaitis) – Milašius, Kalinauskas (82. Venckus), Dolžnikov (70. Jarusevičius) – Zubauskas (70. Mikulenas) Slováci mohli ísť do vedenia po desiatich minútach hry, ale chybu obrany Litovčanov nedokázali potrestať. Od tej chvíle boli Slováci lepší, mali loptu častejšie na kopačkách a dokázali streliť aj úvodný gól. Lopta sa po rohu Pokorného dostala ku Kaprálikovi, ktorý tvrdou strelou prestrelil všetko pred sebou. Viac gólových šancí si však Slováci do konca polčasu nevypracovali, blízko ku gólu mali po centri Gona. Jeho pokus však pristál iba na brvne. Po prestávke mali najskôr šance hostia. Ich prvý pokus bol nepresný, ale v 56. fauloval v šestnástke Kováčik a pokutový kop Dolžnikov bezpečne premenil. Radosť hostí netrvala dlho, pretože spolupráca Pokorný - Kaprálik zafungovala aj po druhý raz a slovenský krídelník opäť mieril presne - 2:1. Ďalšiu šancu mal Bernát, ale obrana hostí odvrátila loptu na roh. Konečné slovo mal napokon striedajúci Trusa, ktorý premenil pokutový kop po faule na Kaprálika. Ďalší výsledok C-skupiny: Malta - Severné Írsko 4:1 (3:0) Góly: 24. Engerer, 36. a 40. Veselji (druhý z 11 m), 84. Attard - 58. Lane