Bývalý obranca Ivan Kozák pred zápasom s vicemajstrami sveta: Chorváti musia cítiť agresivitu!

Potvrdiť výkon z Ľubľany a podporiť ho vyššou efektivitou v koncovke! S týmto predsavzatím vstúpia dnes slovenskí futbalisti do súboja kvalifikácie MS 2022 proti Chorvátsku.

Úradujúci vicemajster sveta vedie H-skupinu o skóre pred Ruskom a na Tehelnom poli nastúpi v úlohe favorita. Pred dvoma rokmi deklasoval Hamšíka a spol. v Trnave 4:0.

Remíza v slovinskej metropole je pozitívnym signálom pred najťažším súbojom prvej časti kvalifikácie. Po biednom vystúpení na európskom šampionáte prišlo zlepšenie najmä v útočnej fáze.

„Ukázali sme, že vieme byť aj ofenzívni. Hráči pravidelne hrávajú a situácia je úplne iná ako na ME. Tréner sa môže oprieť o kľúčových hráčov počas celého zápasu, lebo majú lepšiu hernú prax i kondíciu,“ pomenoval progres bývalý repre obranca a dnes šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Slovákov po zápase mrzelo, že si neodniesli všetky tri body. Vytvorili si viac šancí, ako býva zvykom, ale vo finálnej fáze nepochodili.

„Stred ihriska s Lobotkom, Kuckom a Hamšíkom je silný. Hráčov tohto formátu nevieme len tak ľahko nahradiť. Keď budú v pohode, reprezentácii to len pomôže. Zistili sme, že máme hráčov v lepšej forme. A určite sebavedomejších. Toto by sa malo preniesť na ihrisko aj proti Chorvátom. Máme na to, aby sme ich potrápili a dosiahli úspešný výsledok.“

Kozák dúfa, že štvorgólový debakel z kvalifikácie ME 2020 sa na Tehelnom poli nezopakuje. Balkánci sa musia zaobísť bez zraneného režiséra hry Luku Modriča. Naopak, do kádra sa vracia skúsený obranca Domagoj Vida.

„Modričovu neúčasť by sme mali využiť. Aj keď už Chorváti postrácali body, nik nemôže tvrdiť, že nemajú dobré mužstvo. Ak chceme uspieť, musíme byť odvážni, zodpovední a nebezpeční. Tesne brániť a vyhrávať osobné súboje. Každého bolí, keď je súper agresívny a nepríjemný,“ naznačil recept Kozák.

Slovensko - Chorvátsko

Dnes o 20.45 hod., PP Jednotka

H-skupina

1. Chorvátsko 4 4:1 7

2. Rusko 4 6:4 7

3. Slovensko 4 5:4 6

4. Slovinsko 4 3:4 4

5. Malta 4 6:8 4

6. Cyprus 4 1:4 4