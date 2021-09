Potupa pred kľúčovým zápasom v Bratislave: Aha, ako Slovákov berú Chorváti

Slovenská futbalová reprezentácia sa na Tehelnom poli predstaví v dôležitom kvalifikačnom strentutí MS 2022 proti lídrovi skupiny Chorvátsku. Chorváti Slovákov podľa všetkého neberú veľmi vážne!

Slovensko bude doterajšiu neporaziteľnosť v kvalifikácii MS 2022 hájiť na Tehelnom poli proti lídrovi skupiny Chorvátsku. "Šachovnicoví" majú za sebou bezgólovú remízu v Rusku a celkovo ich výkony nie sú najlepšie.

„V Moskve sme hrali proti dobrému, no nie skvelému tímu. Napriek tomu sme uhrali len bod. To nám nedáva veľa dôvodov na optimizmus,“ uvádza chorvátsky novinár Tomislav Juranovič z denníka Sportske Novosti.

Podľa jeho názoru má chorvátsky tím na podstatne dominantnejší herný prejav a verí, že ho ukáže na ihrisku už v najbližších zápasoch proti Slovensku a Slovinsku.

„Vieme byť konkurencieschopní. Potrebujeme však predovšetkým víťaziť. Práve súboje so Slovenskom a Slovinskom by nám mali poslúžiť na to, aby sme ukázali svoju silu a moc. Rusko, ale najmä Slovensko a Slovinsko, to nie je naša liga. Tak to poďme ukázať," burcuje Juranovič. Zaskočí Slovensko favorizovaného súpera?