Martínez dostal po kontrole VAR červenú kartu, Argentína vyhrala nad Venezuelou 3:1. Ani to však nezmenilo hnev argentínskych fanúšikov a médií. Server TyCSports označil zákrok za "kriminálny čin, ktorý mohol Messiho rozlámať." Tiež napísal, že toto by sa malo trestať väzením.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.



A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP