Slováci v zápase v Slovinsku potešili zmenou herného systému: Médiá ich donútili

Konečne sme vymysleli niečo aj smerom dopredu. To si mohli po stredajšom kvalifikačnom zápase Slovenska proti Slovinsku (1:1) povedať fanúšikovia aj odborníci, ktorí dlhodobo kritizovali herný prejav našej reprezentácie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jej tréner Štefan Tarkovič (48) sa po EURO dostal kvôli prílišnej defenzívnej taktike pod tvrdý mediálny tlak, čo malo veľký vplyv na stretnutie so Slovincami, v ktorom po dlhom čase nastúpili dvaja klasickí útočníci!



Štefan Tarkovič avizoval zmenu v hernom systéme už počas zrazu pred tromi septembrovymi kvalifikačnými zápasmi a bolo ju poznať už v tom prvom, proti Slovinsku.



„Mužstvo sa po európskom šampionáte dostalo pod tvrdý mediálny tlak, čo ovplyvnilo aj stredajší zápas. To, že nastúpili dvaja klasickí útočníci (Boženík a Schranz, aj keď ten druhý s inými úlohami - pozn. red.) bol predpoklad zmeny koncepcie našej hry. Najdôležitejším faktorom v stretnutí so Slovinskom nebolo len futbalové umenie, ale aj fyzické nasadenie hlavných opôr reprezentácie, ktoré po dlhej dobe pravidelne hrávajú v kluboch,“ vyjadril sa pre Nový Čas bývalý futbalový tréner a expert Milan Lešický.



Aj vďaka nasadeniu si Slováci vypracovali viac gólových príležitostí, v koncovke však zlyhali a to ich stálo napokon víťazstvo. Bod sa málil trénerovi aj hráčom. „Prekvapila ma naša aktivita v druhom polčase a najmä v jeho závere,“ chválil výkon Hamšíka a spol. Milan Lešický.



Už zajtra čaká slovenskú reprezentáciu ďalší kvalifikačný zápas, tentoraz na domácej pôde, proti silnému Chorvátsku. Bude stačiť sľubný výkon zo Slovinska na vicemajstrov sveta z roku 2018? „Otázne je, či ho zvládneme psychicky a neurobíme zbytočné chyby. Vtedy je nádej na dobrý výsledok a tým je len výhra. Pre slovenský futbal býva pravidlom, že dva zápasy v takom tempe nezvládne,“ dodal Milan Lešický.