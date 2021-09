Boženíkov gól na víťazstvo nestačil: Slováci odohrali vyrovnaný zápas so Slovinskom

Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Ľubľane s domácimi Slovincami 1:1 (1:1) v stredajšom zápase H-skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta do Kataru 2022.

Na gól slovenského útočníka Róberta Boženíka odpovedal o desať minút neskôr domáci krajný obranca Petar Stojanovič. V ďalšom priebehu už na štadióne Stožice gól nepadol, hoci Slováci nastrelili žrď aj brvno slovinskej bránky.

Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú za sebou štyri zápasy kvalifikácie MS 2022 a na konte 6 bodov za jedno víťazstvo a tri remízy. Trojzápasový septembrový program pokračuje pre Slovákov už v sobotu 4. septembra, keď si v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne zmerajú sily s Chorvátmi. Na rovnakom mieste budú 7. septembra hostiť hráčov Cypru.

Tréner Tarkovič prekvapil ofenzívnou zostavou až s trojlístkom ofenzívnych hráčov Schranzom, Boženíkom a Weissom. V úvodnej polhodine napriek tomu dominovala na oboch stranách taktika nič nepokaziť, a tak sa hral zväčša nezáživný futbal medzi šestnástkami bez strely na bránku. Lenže v 32. min Weiss ml. našiel centrom z ľavej strany hlavu Boženíka a najmladší hráč základnej jedenástky Slovenska otvoril skóre - 0:1. O päť minút neskôr mohol pridať druhý gól Schranz, ale po skvelej Hanšíkovej prihrávke sám pred kapitánom domácich Oblakom trafil iba ľavú žrď jeho bránky. Až potom sa Slovinci prebudili a záver prvého polčasu patril im. Šanca Mlakara, ktorý bol sám pred prázdnou bránku, sa ešte gólom neskončila. V 42. min však Iličič poslal za chrbát slovenskej obrany loptu na Stojanoviča a ofenzívny krajný obranca z talianskeho Empoli vyrovnal na 1:1:

Slováci mohli skórovať už v tretej minúte druhého polčasu, ale po rohovom kope Hamšíka Kucka napálil loptu hlavou iba do žrde slovinskej bránky. Na druhej strane vzápätí Slovinci predviedli rýchlu kontru, na konci ktorej bola hlavička Stojanoviča do nebezpečného územia pred slovenskou bránkou, ale finálny teč chýbal. V 67. min Škriniar zakončil nad bránku domácich po priamom kope Hamšíka. Neskôr hra opäť upadla do defenzívneho priemeru s primárnym cieľom neurobiť chybu. V závere mali slovenskí futbalisti bližšie ku gólu, ale ten nepadol ani keď Strelec prenechal loptu Makovi v nadstavenom čase.

Kvalifikácia MS 2022 vo futbale - streda, H-skupina - Ľubľana (Slovin.):

Slovinsko - Slovensko 1:1 (1:1)

Góly: 42. Stojanovič - 32. Boženík, ŽK: 66. Iličič, 90-+ Gnezda Čerin - 73. Schranz, 90.+ Duda, rozhodovali: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.)

Zostavy:

Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Blažič, M. Mevlja, Balkovec - Štulac (70. Stankovič), Zajc (70. Gnezda Čerin) - Iličič, Lovrič (83. Bijol), Mlakar (57. Črnigoj) - Šeško (83. Šporar)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Holúbek - Hamšík, Lobotka, Kucka (90. Duda) - Schranz (76. Strelec), Boženík (76. Koscelník), Weiss ml. (64. Mak)

Ďalšie stredajšie zápasy H-skupiny:

Rusko - Chorvátsko 0:0

Malta - Cyprus 3:0 (1:0)

Tabuľka:

1. Chorvátsko 4 2 1 1 4:1 7

2. Rusko 4 2 1 1 6:4 7

3. Slovensko 4 1 3 0 5:4 6

4. Slovinsko 4 1 1 2 3:4 4

5. Malta 4 1 1 2 6:8 4

6. Cyprus 4 1 1 2 1:4 4