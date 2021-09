Súpiska slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačný duel proti Slovinsku je známa.

Tréner Štefan Tarkovič spoločne so svojim tímom sa rozhodli do brány postaviť Mareka Rodáka. Obranu tvorí Škriniar so Šatkom, po stranách sa predstaví Pekarík a Holúbek.

V strede poľa uvidíme Mareka Hamšíka, Stanislava Lobotku a Juraja Kucku. Na krídlach nastúpi Vladimír Weiss a Ivan Schranz. Ako jediný útočník bude operovať Róbert Boženík. Kapitánsku pásku bude mať na sebe už tradične Marek Hamšík.

Duel sa hrá v slovinskej Ľubľane a začína o 20:45.