Manažéra Vengloša prekvapilo, že Haraslín sa nevošiel do nominácie: Voľno využil na odchod do Sparty

Všetko zlé je na niečo dobré. To si hovorí Lukáš Haraslín (26),

Ofenzívny futbalista odohral na ME v priebehu troch zápasov 182 minút, pričom patril k najvyťaženejším hráčom našej reprezentácie. O to zarážajúcejšie je, že ho kouč Tarkovič teraz vynechal z nominácie.

„Priznávam, že pre Lukáša aj pre mňa to bolo prekvapenie. Samozrejme, že by bol radšej s reprezentáciou, ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. V ligovej prestávke aspoň bude mať možnosť rýchlejšie sa adaptovať v Sparte, do ktorej prišiel na hosťovanie do konca sezóny zo Sassuola, s možnosťou následnej opcie na trvalý prestup,“ vyjadril sa pre Nový Čas Haraslínov agent Juraj Vengloš.

Špičkový pražský klub mal o Haraslína záujem už v roku 2020, keď prestupoval z poľského tímu Lechia Gdaňsk práve do Talianska. „Lukáša sledovali už dlhšie. Sparta bude hrať aj Európsku ligu, a preto sa potrebuje posilniť, a to najmä v krídelných priestoroch, kde je Lukášova sila. Naskytá sa mu tak možnosť, že bude dostávať oveľa viac príležitostí ako v Sassuole,“ dodal Juraj Vengloš.