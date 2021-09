Barcelona nepriviedla z Griezmanna žiadnu náhradu: Kto si oblečie dres s číslom Messiho?

V utorok as vo väčšine futbalových líg v Európe skončilo prestupové obdobie a jeho posledné hodiny prinieslo niekoľko zaujímavých zmien. V elitných súťažiach síce prišlo k rôznym pohybom, nešlo však o "veľké ryby".

Azda najvážnejší je návrat francúzskeho útočníka Antoina Griezmanna do španielskeho Atlética Madrid, v ktorom bude hosťovať z FC Barcelona. Katalánci tiež predali mladíka Illaixa Moribu do nemeckého Lipska a brazílskeho obrancu Emersona Royala do anglického Tottenhamu Hotspur. Do kádra však získali na hosťovanie stredopoliara Luuka de Jonga z FC Sevilla a klub tiež priradil voľné číslo 10 po prestupe Lionela Messiho do Francúzska, získal ho talentovaný Ansu Fati. Katalánci rovnako v utorok oznámili, že skúsení Sergio Busquets a Jordi Alba súhlasili so znížením platov a to umožnilo na ligovú súpisku doplniť aktuálne zraneného Sergia Agüera. Ten do FC Barcelona prestúpil za Manchestru City.

Spomenuté Atlético Madrid tiež pre potreby anglického tímu FC Chelsea uvoľnilo stredopoliara Saúla Ňígueza. V Španielsku tiež očakávali príchod francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého z parížskeho Saint-Germain, no z transferu do Realu Madrid napokon vzišlo. PSG však získali na hosťovanie s možnosťou opcie na kúpu portugalského reprezentanta Nuna Mendesa zo Sportingu Lisabon, opačný smer nabral španielsky krídelník Pablo Sarabia.

V Nemecku sa na poslednú chvíľu neuskutočnili vážnejšie prestupy. Lipsko angažovalo spomenutého mladíka Moribu z FC Barcelona, majstrovský Bayern Mníchov opäť uvoľnil na hosťovanie do konkurenčného Hoffenheimu amerického stredopoliara Chrisa Richardsa.