Prestup na trase FC Barcelona – Tottenham je spečatený: Do anglického klubu smeruje reprezentant Brazílie

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur prijal podmienky španielskeho tímu FC Barcelona na prestup brazílskeho obrancu Emersona Royala (22).

Dvadsaťdvaročný pravý bek, ktorý ostatné sezóny strávil v Betise Sevilla a za FC Barcelona absolvoval len tri tohtosezónne zápasy, sa sťahuje do Londýna za 30 miliónov eur.

Rodák zo Sao Paula prišiel do Európy v januári 2019. Jeho transfer z Atlética Mineiro skompletizoval FC Barcelona spolu s Betisom Sevilla a súčasťou dohody bolo, že Emerson Royal bude hrať za Betis, no prestupovú sumu si španielske kluby rozdelia a FC Barcelona bude mať v lete 2021 možnosť kúpiť si ho za 6 miliónov eur. Tak sa aj stalo, no Brazílčan teraz smeruje do Anglicka za päťnásobok tejto sumy.

Emerson Royal už má na svojom konte aj štyri štarty za seniorskú reprezentáciu Brazílie. Debutoval v novembri 2019 v prípravnom súboji proti Kórejskej republike, zostávajúce tri súboje si pripísal na tohtoročnom juhoamerickom šampionáte Copa América.