Slovákom sa v Ľubľane nedarí: Marek Hamšík prezradil recept na Slovincov!

Kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík očakáva v stredu v kvalifikačnom zápase o postup na MS v Ľubľane náročný zápas.

Ale on a jeho spoluhráči chcú získať nejaké body. Tréner Tarkovič verí, že okrem nich predvedú jeho zverenci dobrý výkon, ktorý bude lepší, aký predvádzali na nedávnych ME.

Atmosféru v tíme Slovenska pred zápasom na štadióne Stožice narušil pozitívny test na koronavírus brankára Dušana Kuciaka.

"Kuciak je v izolácii, no následne mal dva testy negatívne. Neviem, čo si mám myslieť, ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Sme v komunikácii s UEFA. Do zápasu pôjdeme s dvoma brankármi. Ja to akceptujem, ale narušilo mi to plány a zamávalo to aj s tímom," povedal tréner Tarkovič na utorkovej tlačovej konferencii v slovinskej metropole.

Tréner Slovákov uviedol, že na súpera zo Slovinska sa jeho zverenci dobre pripravili a verí, že predvedú aj lepší výkon ako na ME. Kvalifikačný zápas bude pre reprezentáciu prvý od posledného duelu na EURO.

"Veľa času sme venovali analýze súpera, máme ho dobre zmapovaného. Máme pripravenú svoju hru a taktiku a tými sa budeme chcieť presadiť. Verím, že zmeny v hre budú vidieť. Rozprávali sme sa s hráčmi o tom, čo chceme zmeniť. Turnaj ME bol o inom, ja verím, že zajtra to bude vyzerať z našej strany inak."

Slovenských reprezentantov čakajú v priebehu prvého septembrového týždňa tri zápasy kvalifikácie, po Slovinsku (20.45) privítajú doma na Národnom futbalovom štadióne Chorvátsko (v sobotu 4. septembra) a Cyprus (v utorok 7. septembra). Kapitán Hamšík však myslí zatiaľ len na stredajší duel: "So Slovinskom sú to vždy vyrovnané zápasy, u nich sme ich ešte nezdolali, takže je na čase to zmeniť. Videli sme, že naša skupina je vyrovnaná a náročná. Každý môže prehrať a naopak.

Je to dôležitý zápas, každé mužstvo chce postúpiť, ja čakám veľmi vyrovnaný zápas. Nemôžeme si však dovoliť stratiť body. V našich vzájomných zápasoch so Slovinskom veľa gólov nepadá, takže to bude aj o disciplíne a trpezlivosti."

Slováci sa stretli so Slovinskom naposledy v sezóne 2016/2017. V kvalifikácii o MS 2018 zvíťazili v Ľubľane domáci po góle Kronavetera 1:0, rovnakým výsledkom sa skončila aj odveta v Trnave. Slovenskí futbalisti triumfovali vďaka vlastnému gólu Mevlju.

V bojoch o účasť na MS sa obe krajiny stretli aj v sezóne 2008/2009. V Maribore Slovinci uspeli po dvoch góloch Novakoviča 2:1, za Slovákov sa presadil Jakubko. V odvete na bratislavskom Tehelnom poli zvíťazili Slovinci 2:0 po góloch Birsu a Pečnika.

Zverenci Matjaža Keka tento rok v kvalifikácii zdolali Chorvátov 1:0, no prehrali 1:2 v Rusku a 0:1 na Cypre. "Prekvapili Chorvátov, aj v Rusku odohrali dobrý zápas. Vieme, že to je nepríjemný súper, ktorý má kvalitu. Ale chceme postúpiť na MS a zápas musíme zvládnuť," uzavrel Hamšík.