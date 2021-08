Splnil sa mu sen: Slovenský reprezentant prestupuje do Série A!

Slovenský futbalový útočník Dávid Strelec (20) opúšťa ŠK Slovan Bratislava a mieri do Série A.

Odchovanec Slovana bude hrať v talianskom klube Spezia Calcio.

„Naďalej platí to, čo už som v minulosti povedal napríklad pri prestupe Dominika Greifa – chceme mať v klube hráčov, ktorí skutočne chcú hrať za Slovan a sú odhodlaní pobiť sa o naše ciele. A nezáleží na tom, či sa bavíme o odchovancoch, Slovákoch, alebo zahraničných hráčoch. Chceme mať v kádri tých futbalistov, s ktorými budeme bojovať spoločne ako jedna rodina.

David Strelec prejavil obrovský záujem prestúpiť do Talianska. Chceme v kabíne udržať dobrú klímu a stopercentnú koncentráciu všetkých hráčov na to, čo nás v ďalšom priebehu sezóny čaká. Aj preto sme sa rozhodli Davidovi vyhovieť, aby sme nepripustili akúkoľvek negatívnu atmosféru. So Speziou sme sa dohodli na jeho prestupe. Ďakujem Davidovi za všetko, čo pre Slovan odviedol, a prajem mu všetko dobré do ďalšej kariéry,“ povedal pre skslovan.com generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.

Klub nezverejnil prestupovú čiastku, no podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com by sa mala pohybovať v okolí 2,5 milióna eur.

David Strelec odohral za Slovan Bratislava v A-mužstve 70 zápasov, vsietil 18 gólov a pridal sedem asistencií. V zbierke má tri majstrovské tituly.