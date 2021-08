Messi debutoval v PSG v tieni Mbappého: Tlieskali mu aj fanúšikovia hostí!

Futbalisti PSG sú po 4. kolách vo francúzskej lige bez prehry na prvom mieste tabuľky. V nedeľu vyhrali na pôde Stade Reims 2:0. Oba góly vsietil francúzsky rýchlik Kylian Mbappé.

Messi má za sebou premiéru v drese francúzskeho veľkoklubu. Zápas začal na lavičke a do hry sa dostal v 66. minúte.

Mnohí na tento debut čakali. Strelecky účet si v novom klube ešte neotvoril, napriek tomu mu tlieskal celý štadión. Na ihrisku vystriedal Brazílčana Neymara.

It’s not a dream, it’s a real!😭



Watch Messi plays for PSG, not Barcelona🐐🥺



pic.twitter.com/9c04TsJQL8