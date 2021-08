Jednu noc už strávil za mrežami: Hviezda City je pred súdom, klub sa odmieta vyjadrovať

Ľavý obranca Benjamin Mendy z anglického futbalového klubu Manchester City v piatok predstúpil pred súd vo veci obvinení zo znásilnenia a sexuálneho násilia.

Dvadsaťsedemročný francúzsky reprezentant pred sudcom iba potvrdil svoju totožnosť a kontaktné údaje, k obvineniam sa nevyjadroval.

Benjamin Mendy čelí obvineniam zo znásilnenia v troch prípadoch z októbra 2020 a v jednom z ostatných týždňov. V jednom z týchto prípadov jedna z jeho obetí ešte nemala dosiahnuť 18 rokov. V januári 2021 sa tiež mal Francúz dopustiť sexuálneho násilia na žene. Noc zo štvrtka na piatok dokonca strávil za mrežami, keďže mal porušiť podmienky prepustenia na kauciu.

Vedenie Manchestru City futbalistu suspendovalo do vyriešenia prípadu a situáciu odmietlo komentovať.

Benjamin Mendy prišiel do Manchestru City v roku 2017 z francúzsko tímu AS Monaco, s "The Citizens" sa trikrát stal šampiónom Anglicka. V tejto sezóne nastúpil v úvodnom ligovom súboji svojho tímu proti Tottenhamu, no počas predchádzajúceho víkendu proti Norwichu nenastúpil.