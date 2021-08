Tuchel sa po prísnej ruke sťažoval na rozhodcu, Klopp hľadá dôvody zlyhania svojho tímu

Futbalisti londýnskej Chelsea nenašli premožiteľa ani v šlágri 3. kola anglickej Premier League.

Na pôde FC Liverpool uhrali cennú remízu 1:1, hoci od konca prvého polčasu dohrávali bez vylúčeného Reecea Jamesa. Tréner "The Blues" Thomas Tuchel vyzdvihol kolektívny výkon úradujúceho šampióna Ligy majstrov, ktorý ja v tabuľke so ziskom siedmich bodov druhý o skóre za West Hamom United.

"Hráči ukázali obrovskú vôľu, bod z Anfieldu je dielo celého kolektívu. Po góle Kaia Havertza sme boli na koni, pribrzdilo nás však prísne vylúčenie. Červená karta pokazila celý zápas. Rozhodca usúdil, že James zahral na bránkovej čiare rukou. Podľa môjho názoru VAR mal skúmať celú situáciu oveľa dlhšie," uviedol nemecký kormidelník pre akreditované médiá.

Z pokutového kopu stanovil konečný výsledok egyptský kanonier Mohamed Salah. V závere zápasu oslabená Chelsea siahala po troch bodoch, no Mateo Kovačič v sľubnej šanci neprekonal Alissona Beckera. "Potešilo ma všetko okrem konečného výsledku. V prvom polčase sme hrali výborne a v druhom veľmi dobre, ani to však nestačilo na víťazstvo. Ak hráte 45 minút proti deviatim hráčom súpera, je to vždy nevyspytateľné. V koncovke nám chýbal väčší pokoj. Možno je to spôsobené tým, že je iba začiatok sezóny," uviedol kouč Liverpoolu Jürgen Klopp