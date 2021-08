Ronaldo sa rozlúčil s Juventusom: Poslal dojímavé slová do Turína!

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (36) sa dojímavo rozlúčil s Juventusom Turín.

Rodák z Madeiry sa po dvanástich rokoch vracia do Manchestru United.

"Juventusu som dal moje srdce a dušu. Mesto Turín budem navždy milovať. Čiernobieli tifosi ma vždy rešpektovali a ja som sa im snažil odvďačiť. Bojoval som v každom zápase, v každej sezóne, v každej súťaži.

Môžeme sa pozrieť späť a zistíme, že sme dosiahli skvelé veci. Nie všetko, po čom sme túžili, ale napriek tomu sme napísali pekný spoločný príbeh," rozlúčil sa Cristiano Ronaldo s Juventusom vyhlásením na sociálnej sieti instagram.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Juventusu v roku 2018 a odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov.

Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval. Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.

Počas svojho prvého pôsobenia na Old Trafford odohral Ronaldo za "červených diablov" 292 zápasov, v ktorých nastrieľal 118 gólov.

"Manchester United s veľkým potešením potvrdzuje, že dosiahol dohodu s Juventusom o prestupe Cristiana Ronalda. Všetci v klube sa tešia z návratu Cristiana späť do Manchestru," uviedol anglický klub v oficiálnom stanovisku.