Prestupová bomba: Cristiano Ronaldo sa vracia do Manchestru!

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (36) sa po dvanástich rokoch vracia do Manchestru United.

Anglický klub sa s 36-ročným útočníkom, ktorý naposledy pôsobil v turínskom Juventuse, dohodol na podmienkach zmluvy.

Ronaldo v piatok potvrdil trénerovi Massimilianovi Allegrimu, že už nechce hrať za Juventus. Talianske médiá začali spájať jeho budúcnosť s Manchestrom City, ktorý hľadá náhradu po krachu rokovaní s kanonierom Tottenhamu Harrym Kaneom.

Správy z Anglicka však informovali, že záujem City nie je až taký horúci a väčšie šance na jeho získanie má United, čo sa o pár hodín potvrdilo.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Juventusu v roku 2018 a odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov.

Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval. Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.

Počas svojho prvého pôsobenia na Old Trafford odohral Ronaldo za "červených diablov" 292 zápasov, v ktorých nastrieľal 118 gólov.