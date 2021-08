Nekompromisné rozhodnutie trénera Trnavy Gašparíka: Škrtel proti Žiline nenastúpi!

Fanúšikovia si ešte budú musieť počkať. Futbalista Martin Škrtel (36) v nedeľňajšom domácom zápase Spartaka Trnava proti MŠK Žilina nenastúpi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Novému Času to potvrdil tréner Michal Gašparík s tým, že bývalý reprezentačný kapitán jednoducho ešte nie je pripravený!

Podpis zmluvy s domácou hrajúcou legendou, akou Škrtel na Slovensku rozhodne je, vyvolal obrovskú vlnu nadšenia v radoch prívržencov Spartaka Trnava. Fanúšikovia sa už nevedia dočkať, kedy uvidia na ihrisku tvrdého stopéra v červeno-čiernych farbách. Na jeho veľkolepý debut v Malom Ríme si však budú musieť ešte niečo počkať.

„Martin v nedeľu ešte nenastúpi, nakoľko nie je pripravený. Nie je žiadnym tajomstvom, že jeho premiéra sa chystá až po reprezentačnej prestávke,“ prezradil Novému Času tréner Trnavy Michal Gašparík.

Na jeho slová reagoval aj generálny manažér klubu Milan Cuninka.

„Kedy Martin Škrtel nastúpi, je na tréneroch. Aj vzhľadom na taktické zameranie na súperov by som to nerád ďalej rozvíjal. Niekedy to tréner nevie ani hodinu dopredu.

Ja nechodím na tréningy, takže neviem presne, v akom je stave. Ale ako som povedal, taktiku, rozostavenie a to, v akom sú hráči stave je v kompetencii trénerov,” uviedol Cuninka.

Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v Basaksehire, v závere minulého roka sa však vážne zranil a pôsobenie v Turecku predčasne ukončil.

Aj preto je pre neho prvoradý hlavne jeho zdravotný stav. „Nohu zaťažujem, nič však nechcem urýchliť.,“ vyjadril sa Škrtel po podpise zmluvy.