De Marco opäť oslabil Slovan: Dostane trest?

Zázrak, o ktorom sníval tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss (56), sa nekonal.

Jeho mužstvo po prehre 0:3 nezdramatizovalo domácu odvetu play-off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus (2:2) a spadlo do skupiny Konferenčnej ligy. Proti favoritovi však hrali belasí hodinu v oslabení.

Reprezentačný debutant Vernon de Marco videl v druhom pohárovom zápase za sebou červenú kartu. Proti Lincolnu za zbytočné odkopnutie lopty, teraz po faule, keď sa pošmykol a kopačkou vrazil do súpera. Kým v prvom prípade hovoril tréner Weiss o jeho primitívnej chybe, tentoraz bol zdržanlivejší a nepotrestá ho.

„Bolo to nešťastné vylúčenie. Dohrával súboj a ušla mu noha. V rámci bojovnosti mu to nemôžem vyčítať. Som presvedčený, že sa z toho poučí,“ vravel šéf lavičky slovenského majstra.

Ťažké srdce mal na nemeckého hlavného rozhodcu, od ktorého si za protesty vyslúžil, podobne ako jeho syn, žltú kartu. „U De Marca to bolo určite na žltú kartu, no rozhodca s citom pre hru by nás nechal žiť. Tento ale cit pre hru nemal.“

Slovan v dlhom oslabení dvakrát prehrával, ale nerezignoval. Hráči sa zomkli a príkladne zabojovali. Odmenou im boli dva góly, cenná remíza a aplauz fanúšikov. Weiss hráčov pochválil.

„Nezvyknem to robiť často, ale teraz si to zaslúžili. Som hrdý na to, čo urobili pre klub. Bol to najlepší zápas pod mojím vedením..“

Slovan čaká šesť duelov v Konferenčnej lige. Tréner stále volá po posilách. Priznal, že útočník David Strelec odohral asi posledný zápas v drese belasých. Podľa jeho slov odchádza do talianskej Spezie výmenou za Samuela Mráza.