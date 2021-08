Tréner Slovana Weiss st. má v pohárovej Európe jasný cieľ: Nie je to najľahšia, ani najťažšia skupina

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v F-skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnom Red Imps.

Súperov z Dánska, Grécka a Gibraltáru im v piatok prisúdil historicky prvý žreb skupinovej fázy novej súťaže v Istanbule.

Úradujúci slovenský šampión, ktorý sa do EKL presunul po neúspechu v play off Európskej ligy, figuroval v treťom výkonnostnom koši. Prvé kolo odohrá vo štvrtok 16. septembra, záverečné šieste je na programe 9. decembra.

Priamo do osemfinále postúpia jedine víťazi všetkých ôsmich skupín, mužstvá z druhých miest zabojujú vo februárovej šestnásťfinálovej časti proti tímom z tretích priečok v skupinách EL. Finále premiérovej edície tretej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa uskutoční 25. mája v albánskej Tirane.

Slovan má z nedávnej minulosti úspešné skúsenosti s dvoma protivníkmi. PAOK vyradil v play off EL v sezóne 2019/2020, keď sa prebojoval do skupinovej fázy. S Lincolnom si už dvakrát zmeral sily v tomto ročníku, v treťom predkole EL postúpil vďaka víťazstvu 3:1 na pôde súpera, na ktoré nadviazal domácou remízou 1:1.

Premožiteľ MŠK Žilina v play off FK Jablonec so slovenským stredopoliarom Jakubom Považancom narazí v D-skupine na AZ Alkmaar, CFR Kluž a FC Randers.

Ďalší český zástupca Slavia Praha, kde pôsobia dvaja Slováci Jakub Hromada a Ivan Schranz, bude hrať v "éčku" proti Feyenoordu Rotterdam s Róbertom Boženíkom, Unionu Berlín a Maccabi Haifa. Na cyperskú Omonoiu Nikózia, ktorej dres si obliekajú Tomáš Hubočan s Michalom Ďurišom, čakajú v "háčku" FC Bazilej, FK Karabach a Kajrat Almaty.

Podľa trénera "belasých" Vladimíra Weissa nie je F-skupina najľahšia, ale ani najťažšia.

"Včera som pri otázke gréckeho novinára žartoval, že dostaneme PAOK a to sa splnilo. Lincoln poznáme, mali sme ho nedávno a FC Kodaň je kvalitný súper. Nie je to najľahšia, ani najťažšia skupina. Uvidíme, čo v nej uhráme.

PAOK aj Kodaň sú atraktívne mužstvá a zaplnia štadióny. So žrebom musíme byť spokojní, neovplyvníme ho. Budeme bojovať a pokúsime sa postúpiť. V dvojzápase s Lincolnom budeme favorit, ale musíme to dokázať aj na ihrisku. Zápasy s PAOK a Kodaňou sú otvorené, každý by mal byť favorit na domácom ihrisku," povedal Weiss pre klubovú stránku.

Žreb skupinovej fázy EKL 2021/2022:

F-skupina: FC Kodaň, PAOK Solún, ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Lincoln Red Imps