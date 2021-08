Najkrajšia séria futbalových dresov? Ajax si uctil legendu reggae hudby, predaje trhajú rekordy

Nečakane predstavil tretiu radu dresov, ktorá je inšpirovaná piesňou legendárneho reggae speváka Boba Marleyho. Three Little Birds znie názov skladby, ktorá patrí medzi najväčšie hity jamajského speváka a zároveň je neoficiálnou hymnou holandského klubu.

U fanúšikov sa dresy stretli s fantastickou odozvou. "Dres sa predával minimálne štyrikrát viac ako akýkoľvek iný pred ním. Je to jedinečné," povedal marketingový riaditeľ klubu Denno Geelen.

Veľkú radosť z nových dresov má aj dcéra Boba Marleyho Cedella. "Futbal pre otca znamenal všetko. Vždy vravel, že futbal je sloboda," povedala. Bob Malley zomrel na rakovinu v roku 1981.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19