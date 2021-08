Rázny krok, ktorý bude bolieť: Liverpool odmietol pustiť Salaha na dôležitý zápas

Anglický futbalový klub FC Liverpool odmietol uvoľniť útočníka Mohameda Salaha na najbližšie zápasy egyptskej reprezentácie v africkej kvalifikácii o postup na MS 2022.

Angličania svoj zamietavý postoj zdôvodnili obmedzeniami pri cestovaní spôsobenými pandémiou koronavírusu. Egypt totiž vo Veľkej Británii figuruje na červenej listine krajín, po návrate do Anglicka by Salah musel absolvovať karanténu a vynechal dve stretnutia svojho klubu v Premier League. Egyptská reprezentácia absolvuje 2. septembra domáci duel proti Angole a o tri dni neskôr nastúpi v Gabone.

Egyptská futbalová asociácia informovala, že je v úzkom kontakte s predstaviteľmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby futbalisti pre potreby národných tímov získali výnimku pri cestovaní. Egypťania tiež spomenuli, že oficiálne žiadali o uvoľnenie Salaha na OH v Tokiu, no ani v tomto prípade neuspeli. Kluby totiž nemajú povinnosť uvoľniť svojich hráčov na olympijský turnaj.

Mohamed Salah sa nakazil koronavírusom v novembri 2020, keď v Káhire navštívil svadbu svojho brata. Potom mal absolvovať reprezentačný zápas v Togu, z ktorého napokon vzišlo. Dvadsaťdeväťročný Salah prišiel do Liverpoolu v roku 2018 z talianskeho AS Rím, s "The Reds" sa sa stal prvým Egypťanom s titulom v Premier League.