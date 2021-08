Realu nepomohla ani presilovka ani obranca v úlohe brankára: Ťažko sa hľadajú slová, hodnotil Ancelotti

Futbalisti Realu Madrid nedokázali nadviazať na úvodné víťazstvo nad Alavesom (4:1) a v 2. kole španielskej La Ligy iba remizovali na ihrisku Levante 3:3.

Tréner Carlo Ancelotti nebol spokojný s herným prejavom svojho tímu, škrel ho najmä slabý defenzívny výkon zvýraznený tromi inkasovanými gólmi.

"Ťažko sa hľadajú slová na vysvetlenie toho, čo sa stalo. Ušli nám dva body. Nezachytili sme úvod druhého polčasu, vstúpili sme doň veľmi vlažne. Potrebujeme sa zlepšiť po defenzívnej stránke," komentoval Ancelotti diétny výkon svojich zverencov.

Hostia sa ujali vedenia v 5. minúte, keď sa presadil Gareth Bale, no Levante v priebehu jedenástich minút druhého polčasu otočilo skóre. Real vyrovnal v 73. minúte zásluhou striedajúceho Viniciusa Juniora, ale vzápätí poslal domácich opäť do vedenia Rober Pier. Bod "bielemu baletu" zachránil päť minút pred koncom opäť Vinicius. Levante dohralo bez vylúčeného brankára Aitora Fernandeza. Keďže domáci si už vyčerpali všetky striedania, do brány musel ísť obranca Ruben Vezo. Real však nedokázal počas krátkej "presilovky" nájsť cestu k víťaznému gólu.

Ancelotti po zápase našiel len veľmi málo pozitív, spomedzi hráčov vyzdvihol iba Viniciusa. "Má svoje kvality, je rýchly, mladý. Je to šikovný útočník," povedal na adresu 21-ročného Brazílčana, ktorý naskočil do hry v 59. minúte, keď vystriedal Edena Hazarda. Už o štvrťhodinu neskôr strelil prvý zo svojich dvoch gólov. Taliansky kouč nechcel prezradiť, či v ďalšom zápase dá Viniciusovi šancu v základnej zostave: "Neprikladám príliš veľkú váhu tomu, kto nastúpi v základe. Nie je to také dôležité. Dnes Vinicius svojou sviežosťou zmenil vývoj zápasu. To, čo nám škrípalo, bola defenzíva, nie útok. Náš tím musí zlepšiť celkový prístup pri bránení."

Real tak nevyužil zakopnutie rivala Barcelony, ktorá v sobotu remizovala na pôde Bilbaa 1:1. Naopak, majstrovské Atletico Madrid zvíťazilo nad Elche 1:0 a po dvoch zápasoch má na konte plný počet bodov.