Lukaku potreboval na gól len pätnásť minút: Podal som dominantný výkon, pochválil sám seba

Belgický futbalista Romelu Lukaku zažil vydarený obnovený debut v drese londýnskej Chelsea.

V nedeľnom dueli 2. kola Premier League na ihrisku Arsenalu otvoril skóre už v 15. minúte a pomohol k víťazstvu 2:0 nad mestským rivalom.

Dvadsaťosemročný zakončovateľ sa pred sezónou vrátil na Stamford Bridge, keď Chelsea za neho zaplatila milánskemu Interu 115 miliónov eur, čo je rekordný klubový prestup. Lukaku ešte v 1. kole proti Crystal Palace (3:0) nenastúpil, keďže bol v karanténe, v derby proti Arsenalu už bol k dispozícii. Tréner Thomas Tuchel ho postavil do základnej zostavy a Lukaku sa prezentoval solídnym výkonom, ktorý korunoval otváracím gólom. "Povedal by som, že bol dominantný," komentoval svoj výkon robustný útočník: "Vedeli sme, že to bude pre nás veľmi dôležitý zápas. Každý nás pozorne sledoval a my sme v tejto skúške obstáli."

Lukaku bol hráčom Chelsea v rokoch 2011-2014, ale výraznejšie sa v jej kádri nepresadil. Odchod do Evertonu, dvojročná zastávka v Manchestri United a pôsobenie v Interi Miláno však "nakopli" jeho kariéru a do západného Londýna sa vrátil ako najdrahší hráč v histórii klubu. "Snažil som sa po individuálnej stránke čo najviac pomôcť tímu. Chcel som prispieť niečím osobitým a verím, že sa mi to podarilo. Rád by som v tom pokračoval," povedal po svojom úspešnom "comebacku".

Historicky najlepší strelec belgickej reprezentácie skóroval zblízka do odkrytej bránky po prihrávke Reecea Jamesa. Prsty mal aj v druhom góle "The Blues", keď išiel do súboja o loptu pred šestnástkou, čím vytiahol obranu Arsenalu, a to otvorilo priestor Masonovi Mountovi, ktorý vyzval na skórovanie Jamesa. "Už ukázal svoju hodnotu pre tím. S Masonom a Kaiom Havertzom si vpredu skvele rozumeli," zhodnotil Lukakuov výkon tréner Tuchel.

Kým Chelsea v úvodných dvoch ligových vystúpeniach neinkasovala a vyťažila maximálny počet 6 bodov, jej mestský sok Arsenal sa zatiaľ herne hľadá. Po úvodnej prehre 0:2 na ihrisku nováčika Brentfordu podľahol rovnakým skóre aj v druhom stretnutí a v tabuľke zostáva bez bodu. "Gunners" to budú mať náročné aj v ďalšom kole, v ktorom sa predstavia na ihrisku úradujúceho majstra Manchestru City. "Chelsea ukázala, prečo vyhrala Ligu majstrov. Celý zápas sa dokážu jej hráči koncentrovať a hrať na najvyššej úrovni," poznamenal kouč Arsenalu Mikel Arteta. "Pre nás je to jeden z ťažkých momentov, cez ktorý sa musíme dostať. Čelíme skutočne náročným okolnostiam, no sebaľútosť nám nepomôže. Musíte sa postaviť zoči-voči kritike," citovala ho agentúra AP.