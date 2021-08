V Nice to na futbale vrelo: Agresívni fanúšikovia zranili futbalistov Marseille

Nedeľný zápas najvyššej francúzskej futbalovej súťaže medzi domácim Nice a Olympique Marseille nedohrali pre výtržnosti fanúšikov.

Po dlhšom prerušení hry nariadilo vedenie Ligue 1 pokračovať v dueli, no hosťujúci tím odmietol nastúpiť a hrozí mu kontumačná prehra 0:3.

Výtržnosti spustil incident v 75. minúte za stavu 1:0 pre domácich, keď z hľadiska priletela fľaša, ktorá trafila hosťujúceho Dimitriho Payeta. Ten ju hodil späť na tribúnu, čím vyvolal hnev domácich ultras, ktorí vtrhli na hraciu plochu.

Hráči oboch tímov zamierili do útrob štadióne, kde tréner Marseille Jorge Sampaoli deklaroval neochotu pokračovať v zápase. Napriek protestom však vedenie ligy nariadilo pokračovanie. Podľa hostí sa tak rozhodli napriek nesúhlasu hlavného rozhodcu. Mužstvo Marseille však pre pretrvávajúce obavy o bezpečnosť odmietlo pokračovať. Podľa agentúry DPA už riadiaci orgán rozhodol o kontumácii stretnutia.

"Liga rozhodla a my sme sa tiež rozhodli pre bezpečnosť našich hráčov, ktorých napadli. Je to už druhýkrát, to isté sa stalo v Montpellieri. Je to absolútne neprijateľné a treba prijať jasný postoj," povedal prezident Olympique Marseille Pablo Longoria, ktorý obhajoval odchod jeho hráčov:

"Rozhodca súhlasil, že nie je možné garantovať bezpečnosť a nechcel pokračovať v zápase. Vedenie Ligue 1 však v záujme zachovania verejného poriadku chcela pokračovať, preto sme sa zbalili a odcestovali domov."

Viaceré zdroje informovali, že počas incidentu utrpeli zranenie traja hráči hostí Luan Peres, Matteo Guendouzi a Dimitri Payet. Na druhej strane mali členovia ochranky Marseille fyzicky napadnúť domácich Jeana-Clairea Todiba a Justina Kluiverta.

Aj prezidenta domáceho klubu Jeana-Pierra Rivereho mrzela situácia, no poukázal aj na zavinenie hostí: "Je to smutné, ako to skončilo. Situácia je jasná, boli tam fľašky s vodou, ktoré žiaľ prileteli z hľadiska, ale boli to hráči Marseille, ktorí ich hodili naspäť a vyhrotili celú situáciu. Ich ochranka potom nemala právo prísť na ihrisko a napadnúť našich futbalistov."