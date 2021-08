Záhradník druhým najmladším hráčom v histórii ligy: K rekordu mu chýbali 2 dni!

Primát mu unikol o chlp! Zoran Záhradník si odkrútil v sobotu krátky ligový debut proti Liptovskému Mikulášu (2:1) vo veku 16 rokov a 2 dni.

Ak by to futbalovému útočníkovi Michaloviec vyšlo o 48 hodín skôr, keď oslavoval narodeniny, stal by sa najmladším hráčom s premiérovým štartom v najvyššej súťaži. Takto drží rekord stále Andrej Rendla (30), ktorý vybehol po prvý raz na ligový duel, keď mal 16 rokov a 1 deň.

Záhradník sa dostal na ihrisko v poslednej minúte riadneho hracieho času za stavu 2:0. Michalovce náskok neudržali, v nadstavení inkasovali, no proti nováčikovi ligy si tri body nakoniec pripísali.

„Teším sa z prvého štartu za áčko. Na tento zápas a deň nikdy nezabudnem. Tréner mi pred stretnutím naznačil, že by som mohol zasiahnuť do hry. Poslal ma do nej so slovami, aby som si to užil. Stalo sa, hoci som bol trochu nervózny,“ priznal mladý útočník.

K futbalu ho pritiahol otec Marek, ktorý hrával za VSS Košice. Zaujímavosťou je, že Zoran začínal ako brankár. Až posledné dva roky sa objavuje v útoku. „Tam sa cítim najlepšie. Strieľanie gólov je moja najobľúbenejšia činnosť.“

Jeho talent postrehli aj skauti. Len nedávno bol na týždňovej skúške v talianskom prvoligovom klube Spezia Calcio, ktorý angažoval tento mesiac útočníka Samuela Mráza a záujem má aj o Dávida Strelca zo Slovana.

Kapitán Michaloviec Igor Žofčák predpovedá Záhradníkovi svetlú futbalovú budúcnosť.

„K talentu však musí pridať tvrdú prácu. Záleží na ňom, ako sa k tomu postaví. Zatiaľ je všetko, ako má byť. Maká, trénuje. Verím, že mu to vydrží a bude napredovať. Držím mu palce a pomôžem mu, ako najlepšie viem. V jeho veku som ešte nemal za sebou ligový štart. Vtedy bola iná doba, prím hrali starší, skúsenejší,“ povedal pre Nový Čas strelec víťazného gólu proti Liptovskému Mikulášu.

NAJMLADŠÍ DEBUTANTI V LIGE

1. Andrej Rendla (Banská Bystrica) 16 rokov a 1 deň

2. Zoran Záhradník (Michalovce) 16 rokov a 2 dni

3. Jakub Vojtuš (Žilina) 16 rokov a 2 dni

4. Miroslav Stoch (Nitra) 16 rokov a 17 dní

5. Peter Bašista (Prešov) 16 rokov a 98 dní

6. Martin Bednár (Michalovce) 16 rokov a 101 dní

7. Adam Griger (Michalovce) 16 rokov a 145 dní

8. Juraj Bukna (Žilina) 16 rokov a 153 dní

9. Miroslav Káčer (Žilina) 16 rokov a 162 dní

10. Peter Hrubina (Prievidza) 16 rokov a 163 dní