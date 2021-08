Obranca Denis Vavro sa ocitol v Laziu Rím na vedľajšej koľaji: Dostal ponuky zo Španielska a Talianska!

Večné mesto, večné starosti! Futbalový obranca Denis Vavro (25) sa ani po dvoch rokoch nevie v Ríme pevnejšie usadiť.

Kmeňový hráč Lazia absolvoval druhú polovicu uplynulej sezóny v španielskej Huesce. Hrával v základnej zostave a v tíme nováčika La Ligy zanechal dobrý dojem.

Sťahovanie sa z talianskej metropoly mu hrozí aj v rozbiehajúcom sa novom ročníku. Zatiaľ nie je známe kam.

Vavro vlani nepasoval do mužstva trénerovi Simonemu Inzaghimu, ktorého nahradil na lavičke Maurizio Sarri. Aj bývalý Hamšíkov kouč z SSC Neapol sa rozhodol pre iné mená.

„Denis vstupoval do prípravy s odhodlaním presvedčiť nového trénera, že patrí do kádra. Vyšlo to na 30 percent, čo nestačí. Na stopérskom poste je druhou až treťou alternatívou. To mu nevyhovuje, lebo aj kvôli reprezentácii chce pravidelne hrávať. Hľadáme preto vhodné riešenie,“ povedal pre Nový Čas hráčov manažér Martin Petráš.

Slovenský reprezentant sa počas dvojročného angažmánu v rímskom klube výraznejšie nepresadil. Lazio by sa podľa talianskych médií nebránilo jeho predaju. Spomína sa suma 10,5 milióna eur.

„Lazio ho nevyhadzuje ani sa ho nechce zbaviť. Ťažko sa nájde niekto, kto za neho zaplatí 7 - 8 miliónov eur, ktoré klub do neho investoval. Ideálny krok pre obe strany je hosťovanie s opciou.“

Petráš priznal, že záujem o Vavra prejavilo niekoľko klubov. Nič však nie je také horúce, že by sa rokovania ocitli vo finálnej fáze. Ozvala sa aj španielska Almeria.

„Ísť do druhej ligy je pre neho málo. Má určite na viac. Ak by mal odísť do Almerie, potom mohol skončiť radšej v Huesce. Odtiaľ nám volali desaťkrát za deň, lebo tam zanechal dobrú stopu.“

Vavro bol v kádri na EURO. Mal smolu, lebo po pozitívnom teste na covid skončil v karanténe a do hry nezasiahol. Či sa ocitne aj v utorkovej nominácii na septembrové kvalifikačné duely MS, je otázne.

„Pozvánka by mu pomohla. Ponuky máme z prvej španielskej i talianskej ligy. Nepredpokladám, že pôjde do inej krajiny. Asi sa rozhodne až posledný augustový týždeň. Ak by ostal sedieť na lavičke Lazia, jeho hodnota by len klesala,“ uzavrel manažér Petráš.

Denis Vavro (25)

- 5 rokov hral v MŠK Žilina

- dve sezóny strávil v FC Kodaň

- za 12,5 mil. € ho kúpilo Lazio Rím

- pol roka hosťoval v španielskej Huesce

- v repre SR odohral 12 zápasov