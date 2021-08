Kucka si pri debute za Watford poranil stehenný sval: Hrozí stop v repre?

Víťazná, ale aj smutná premiéra! Iba týždeň po prestupe z talianskej Parmy do anglického FC Watford utrpel Juraj Kucka (34) hneď v prvom ligovom zápase zranenie stehenného svalu.

Proti Aston Villa (3:2) mal zo všetkých hráčov najviac víťazných súbojov (11), no dvadsať minút pred koncom musel ihrisko predčasne opustiť.

Prvé správy zneli desivo. Football Insider informoval, že novej posile žlto-čiernych hrozí dlhá prestávka. „Kuckovo zranenie nohy ho odstaví na 2-3 mesiace,“ napísal portál, ktorý sa odvolal na zdroj z prostredia anglického klubu.

Watford by sa tak musel zaobísť bez neho v ťažkých súbojoch proti favorizovaným tímom. Novšie správy naznačujú, že s bojnickým rodákom to nie je až také vážne.

„Nehrozí, že by Kucka chýbal 2-3 mesiace. Skôr to bude 10 dní alebo dva týždne. Vynechá zápas s Brightonom a mal by sa vrátiť koncom augusta,“ povedal novinár Adam Leventhal v podcaste The Athletic’s Watford.

Podobný názor zastáva aj Xisco Munoz, španielsky tréner Watfordu. „Ak Kucka nenastúpi tento víkend, tak budúci proti Tottenhamu určite,“ citoval ho Herts Live.

Tréner reprezentácie Štefan Tarkovič oznámi v utorok nomináciu na septembrové (1., 4. a 7.) duely kvalifikácie MS so Slovinskom, Chorvátskom a Cyprom.

„Verím, že Kuco bude zdravý a udomácni sa v základe Watfordu. Kvalitu na to má. Som rád, že máme okrem brankárov opäť aj hráčske zastúpenie v Premier League, ktorá patrí do top 5 líg Európy," povedal pre Nový Čas.