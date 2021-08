Futbalisti MŠK Žilina cestovali do Česka netradične. Tréner Staňo: Časovo skoro ako do Kazachstanu

Futbalisti MŠK Žilina v utorok nabrali smer Jablonec, kde ich vo štvrtok (20.00 h) čaká prvý zápas play off Európskej konferenčnej ligy 2021/22.

Síce ich nečakali letecké presuny ako v predchádzajúcich predkolách do Kazachstanu, Gruzínska a na Cyprus, ale opäť strávili cestou niekoľko hodín. Tentokrát totiž vymenili lietadlo za vlak.

"Časovo to vyjde skoro rovnako," pousmial sa hlavný tréner Pavol Staňo pred odchodom. Päťhodinový let do Kazachstanu vystrieda rovnako dlhá, ale pohodlná cesta vlakom zo Žiliny do Prahy. Odtiaľ sa "šošoni" presunuli autobusom do Jablonca.

"Presun do Jablonec bude chvíľku trvať, ale tešíme sa, že hráme v Čechách. Konfrontácia nášho a ich futbalu môže byť zaujímavá. Majú skúsené a kvalitné mužstvo, čo dokázali v uplynulých sezónach. Bude to pre nás dobrá výzva," povedal Staňo pre oficiálny klubový web.

Hlavný tréner verí, že sa jeho mužstvo poučí z prekvapujúcej víkendovej prehry vo Fortunalige s nováčikom z Liptovského Mikuláša (1:2).

"Treba sa z toho rýchlo otriasť a pripraviť sa na štvrtok. Videli sme, že keď sa neplní to, na čom sa dohodneme, tak môže vzniknúť problém a samozrejme vznikol.

Prehrali sme, mrzí nás to, ale netreba z toho teraz robiť vedu. Prehry prídu a treba na ne dobre zareagovať. Bola to dobrá škola a nebudeme opakovať chyby, ktoré sme urobili. Verím tomu, že sme schopní robiť Jabloncu problémy, i keď je favorit."

Dvadsaťjedenročný stredopoliar Enis Fazlagič verí, že si z Jablonca odnesú dobrý výsledok do domácej odvety: "Cez víkend nám to nevyšlo, nehrali sme tak ako doteraz. Vo štvrtok musia byť energia i všetko úplne iné. Pokúsime sa hrať čo najlepšie a dúfame, že na konci budeme úspešní," uviedol pre klubovú stránku.