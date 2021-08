V Trnave sa budú Škrtelovi na plat skladať aj fanúšikovia na tribúnach: Z každej vstupenky euro

Taká osobnosť nemôže byť predsa výnimka. V trnavskom Spartaku je zavedený úzus, že každý futbalista má vo svojej zmluve okrem fixného platu zakotvené motivačné bonusy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Platí to aj v prípade bývalého slovenského reprezentanta Martina Škrtela (36), ktorý sa v nedeľu definitívne stal hráčom Bílych Andelov. Podľa informácií Nového Času mu na konto za každého fanúšika, ktorý príde na domáci zápas Spartaka, pribudne jedno euro.

Martin Škrtel doteraz vo svojej úspešnej kariére zarobil niekoľko miliónov eur a finančne je sebestačný do konca života.

„Na Slovensko som neprišiel na to, aby som zbohatol a prišiel zarábať horibilné sumy. Chcem pomôcť Trnave a byť tu úspešný,“ vyhlásil pri podpise zmluvy.

Napriek tomu bude patriť k najlepšie plateným hráčom Spartaka a vo svojej zmluve má okrem fixného platu údajne zakotvených niekoľko bonusov, z ktorých jeden je v našich končinách netradičný.

„Za každého fanúšika, ktorý príde na domáce zápasy Spartaka, mu má pribudnúť na účet jedno euro,“ prezradil pre Nový Čas dobre informovaný zdroj z prostredia klubu. A čo na to vedenie Spartaka?

„Každý hráč má u nás v zmluve motivačné bonusy a tak je to aj v Martinovom prípade. Do detailu však jeho zmluvu riešiť nechcem. Nebudem konkretizovať, či tam má bonus za fanúšikov,“ vyjadril sa pre náš denník riaditeľ Spartaka Milan Cuninka (39), ktorý verí, že Škrtelov príchod pomôže klubu po všetkých stránkach.

„Je to aj marketingový ťah. Martin, to nie je iba kvalita na ihrisku, ale od jeho príchodu si sľubujeme, že pribudnú hlavne fanúšikovia, partneri a sponzori. S tým sme do toho išli a podľa toho má Martin nastavené bonusy v zmluve,“ dodal Cuninka.

Akcionár zatiaľ nie je

Pri príchode Martina Škrtela do Spartaka sa šuškalo, že pri podpise zmluvy nedostal bývalý reprezentant finančnú hotovosť, ako to býva pri prestupoch zvykom, ale namiesto toho päťpercentný podiel v klube. „Túto fámu vyvraciam. Martin do klubu ako akcionár nevstúpil. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, možnej spolupráci sa nebránime,“ vyjadril sa riaditeľ Spartaka.