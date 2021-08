Futbalové osobnosti po návrate Škrtela domov: Pomôže Trnave i lige

Konečne doma! Po 17 rokoch si Martin Škrtel (36) opäť zahrá slovenskú najvyššiu súťaž. Ako mladé trenčianske ucho z nej odchádzal do ruského Zenitu Petrohrad, aby sa na sklonku bohatej kariéry vrátil tam, kde vždy najviac túžil – do Spartaka Trnava.

Ešte chvíľku potrvá, kým si pripíše premiérový štart, no reakcie futbalových osobností sú len pozitívne.

Nie tak dávno sa vrátili do ligy Erik Jendrišek či Vlado Weiss mladší. Príchod Škrtela, 104-násobného reprezentanta a štvornásobného najlepšieho futbalistu roka, je ešte vzácnejší. Handlovský rodák prezradil, že už pri školských prestávkových bitkách medzi tábormi Slovana a Trnavy bol vždy na strane Spartaka. „Vtedy mi to prirástlo k srdcu a ostalo až dodnes. Keď hrala Trnava v neďalekej Prievidzi, nikdy som nechýbal na štadióne. Raz som bol aj v kotli, vtedy ešte v drese AC Miláno.“

Škrtel spečatil prestup do Trnavy ročnou zmluvou: Neprišiel som zbohatnúť

Návrat Škrtela prispeje k zvýšeniu atraktivity domácej súťaže. Tréner Slovana Vlado Weiss st. si myslí, že vďaka nemu príde na tribúny viac fanúšikov. „Ľudia budú chodiť na futbal vo väčšom počte. Nielen v Trnave, ale verím, že aj keď Spartak zavíta k nám alebo na iné štadióny.“ Bývalý stopér červeno-čiernych Dušan Tittel je tiež presvedčený, že prestup takejto osobnosti ešte viac zmobilizuje priaznivcov. „Dôležité bude, aby bol Martin zdravotne fit. Jeho prítomnosť prospeje úrovni ligy i nášmu futbalu celkove.“

Reakcie legiend na príchod Škrtela

Weiss st.: Vítam jeho návrat

„Každý dobrý hráč, ktorý sa vracia, je vítaný. Martin si vie svojou prácou, tvrdosťou a profesionalitou vydobyť rešpekt. Trnave veľmi pomôže, pokiaľ bude zdravý. Zo Slovenska sa dostal do veľkého futbalu a oceňujem, keď mu to teraz chce vrátiť,“ uviedol tréner Slovana.

Tittel: Veľký krok a prínos

„Od Maťa je to veľký krok ísť do klubu, ktorému dlhé roky fandí. Bude prínosom pre Trnavu i ligu. Hráči v kabíne sa môžu od neho učiť prístupu k povinnostiam. Škoda, že Trnava vypadla z pohárovej Európy, no v našej lige bude s ním opäť v tabuľke vysoko,“ tvrdí exobranca Spartaka.