Je Mbappe už jednou nohou v Reale? Nebol na oslave narodenín spoluhráča a odmieta predĺžiť zmluvu

Kylian Mbappé nehodlá predĺžiť svoju zmluvu s francúzskym futbalovým veľkoklubom Paríž Saint-Germain, ktorá vyprší posledným júnovým dňom v roku 2022.

Znamená to, že po tomto termíne bude môcť z klubu odísť zadarmo. Informoval o tom web španielskeho denníka Marca s odvolaním sa na dôverné klubové zdroje. Nie je tajomstvo, že 22-ročný útočník je v spojení s Realom Madrid, ktorý za člena tímu úradujúcich majstrov sveta údajne ponúka 120 miliónov eur.

"PSG sa pred dvoma týždňami pokúsilo udržať Mbappého kontraktom na ďalších šesť rokov a s platom podobným Neymarovi. K dohode však nedošlo. Mbappého odpoveď bola zakaždým rovnaká v zmysle: Nemám záujem. Na druhej strane Real Madrid momentálne má takú finančnú silu, aby napol svaly a predložil Mbappému zaujímavú ponuku. V konečnom dôsledku to bude o tom, aká bude argumentácia Florentina Péreza, aby presvedčil katarského šejka Al-Khelaifiho z najvyššieho poschodia kancelárie parížskeho klubu," napísala Marca.

Podľa El Mundo Deportivo sa Mbappé nezúčastnil na oslave 32. narodenín španielskeho spoluhráča Andera Herreru, čo by mohlo znamenať jeho blížiaci sa odchod z klubu. Pritom na oslave nechýbali Neymar, Ángel di María ani veľké posily tohto leta Lionel Messi a Sergio Ramos "Fanúšikovia Realu Madrid absenciu Mbappého chápu ako ďalší krok na jeho ceste do španielskej metropoly. Už v pondelok čaká na Mbappého stretnutie so šéfom klubu Al-Khelaifim, aby sa porozprávali o budúcnosti," napísal web denníka El Mundo Deportivo.

Futbalisti PSG vyhrali v sobotu nad hráčmi Štrasburg 4:2 v druhom kole Ligue 1 a na konte majú v novej sezóne plný počet bodov. Jeden zo štyroch gólov Parížanov strelil práve Mbappé.