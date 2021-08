Škrtel chce trénera aj fanúšikov presvedčiť: Prečo si vybral Spartak a nie Trenčín

Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel spečatil v nedeľu príchod do Spartaka Trnava slávnostným podpisom ročnej zmluvy.

Slovenská Fortuna liga sa tak dočkala návratu ďalšieho veľkého mena, v uplynulej sezóne sa do nej po rokoch v zahraničí vrátili aj bývalí reprezentanti Erik Jendrišek či Vladimír Weiss ml.

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v Basaksehire Istanbul, v závere minulého roka sa ale vážne zranil a pôsobenie v Turecku predčasne ukončil. "Som rád, že Trnavu neodradilo ani zranenie, ktoré sa mi stalo. Zdravotný stav nie je stopercentný. Lepší sa to však každým dňom. Posledný týždeň som trénoval dvojfázovo v Banskej Bystrici. Nohu zaťažujem, nič ale nechcem urýchliť. Dúfam, že návrat bude otázkou nie týždňov, ale dní," povedal na tlačovej konferencii tridsaťšesťročný stopér.

Bývalý hráč Zenitu Petrohrad či FC Liverpool zamieril do Basaksehiru Istanbul po krátkej anabáze v Atalante Bergamo. Už vtedy sa špekulovalo o jeho návrate na Slovensko. Škrtel si naposledy obliekal dres slovenského klubu pred 17 rokmi, keď prestúpil z Trenčína do Zenitu. Neskôr hral aj za "The Reds" či Fenerbahce Istanbul. V Trnave má tie najvyššie ambície: "V klube ako je Trnava musia byť ambície najvyššie. Sledoval som zápasy, pod trénerom Gašparíkom hrajú hráči dobre. Mužstvo má svoju kvalitu a môže splniť ciele."

Škrtel absolvoval za národný tím 104 zápasov, strelil štyri góly a predstavil sa na MS 2010 i EURO 2016. Teraz bude skúsenosti odovzdávať v lige mladým, pričom v jeho prípade do úvahy na návrat pripadali len dve možnosti: "Pri návrate na Slovensko logicky pripadali do úvahy len dva kluby, Trenčín, kde som vyrastal, alebo Trnava. Nik ale nebol taký vytrvalý a priamy ako Spartak. Konkrétny záujem bol z Trnavy, o to bolo rozmýšľanie jednoduchšie. Zmluva je na jeden rok a uvidíme. Ak bude spokojnosť z oboch strán... Nechcem tu byť len pre meno. Ale chcem podávať výkony, na ktoré som zvyknutý, aj tu. Aby som trénerov aj fanúšikov presvedčil."