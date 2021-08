Dve minúty rozhodli o výsledku: AS Trenčín si podelil body s Ružomberkom

Futbalisti AS Trenčín remizovali v piatkovom stretnutí 4. kola Fortuna ligy doma s MFK Ružomberok 1:1.

AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:1 (1:1)

Góly: 36. Kadák - 38. Brenkus, ŽK: Pires - Tancík. Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Štrbo, 1010 divákov.

Trenčín: Kukučka - Yem, Pires, Pirinen, Madu - Kadák (83. Tučný), Lavrinčík, Zubairu (58. Ikoba) - Gaži (76. Ghali), Ibrahim (58. Jendrišek), Azango

Ružomberok: Krajčirík - Mojžiš, Maslo, Regáli (84. Boďa), Madleňák - Gerec (85. Ďungel), Fabiš, Kostadinov (60. Tancík), Takáč - Luterán, Brenkus (64. Dopater)

Ako prví mohli ísť do vedenia Ružomberčania. Regáli prenechal loptu Takáčovi, ten zostal na hranici veľkého vápna osamotený, ale loptu neposlal do priestoru Kukučkovej brány. O malú chvíľu sa do dobrej palebnej pozície dostal Kostadinov, jeho pokus skončil nad brvnom. Aktivita tímu zo stredného Slovenska pokračovala, no hostia akcie nedokázali doviesť do úspešného konca. Gól visel na vlásku v 25. minúte. Yemova prihrávka smerovala na Ibrahima, no obrana hosťujúceho celku v poslednej chvíli zastavila loptu. Po polhodine hry sa do hlavičkového zakončenia dostal Ibrahim, no bol v záklone a nenamieril presne. Napokon sa po faule pred pokutovým územím domáci dostali do vedenia. Do lopty sa oprel Kadák a umiestnenou strelou k tyči nedal Krajčírikovi šancu. Trenčania sa z vedenia dlho netešili. O dve minúty lopta z Brenkusovej kopačky dvakrát skočila v pokutovom území a zastavila sa až v Kukučkovej sieti.

V úvode druhého polčasu mohol ísť Ružomberok do vedenia. Brenkus poslal loptu do malého vápna, do zakončenia sa zblízka dostal Regáli, ale jeho pokus sa odrazil od žrde. Hra sa následne presunula do stredu ihriska a ani jedno z mužstiev si nedokázalo vypracovať vážnejšie príležitosti. Až v 65. minúte po rýchlej akcii nenamieril presne zo 16 metrov Regáli. O desať minút neskôr sa opäť aktívny Regáli prekľučkoval až do zakončenia, ale jeho pokus tesne minul pravú žrď Kukučkovej brány. Gól už napokon nepadol a tak sa body delili.

Peter Hlinka, tréner Trenčína: "Videli sme zaujímavý zápas. Šancí bolo na oboch stranách pomenej. Prvý polčas sme mali pocitovo loptu na kopačkách, ale nedokázali sme využiť pocitovú dominanciu. Dali sme po štandardke pekný gól, ale škodou je, že sme inkasovali nešťastný gól. Druhý polčas sa nám nevydaril. Hostia boli o niečo lepší, veľmi kvalitne bránili, boli fantasticky organizovaní. Nedokázali sme si vytvoriť väčší tlak, robili sme chybné rozhodnutia. Nedokázali sme nájsť recept na súpera. Hostia mali zopár zaujímavých akcií, mohli nám zobrať body. Videli sme v našej ofenzívnej hre množstvo nedostatkov, na tom potrebujeme popracovať."

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Videli sme zaujímavý zápas. Moje mužstvo malo dobrý začiatok zápasu. Vytvorili sme si tri príležitosti. Potom sme mali horšiu fázu, počas ktorej aj Trenčín strelil gól. Rýchlo sme vyrovnali, keď lopta zapadla za brankára po dobrom prebehnutí hlavičkárov. Chlapcom ďakujem za predvedený výkon v druhom polčase. Dostali sme sa do dvoch dobrých šancí. Škoda, že Regáli nepotvrdil dobrú streleckú formu. Mohli sme v Trenčíne zvíťaziť.“