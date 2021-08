Tréner Žiliny Staňo tvrdí, že jeho zverenci uštvali súpera: Pre manažérov z Európy sme najzaujímavejšie mužstvo!

Bol to jeden z najlepších výkonov slovenského tímu v európskych pohároch. Tieto slová sa museli dobre počúvať futbalistom Žiliny po ich víťazstve 5:0 nad kazašským tímom Tobol Kostanaj v 3. predkole Európskej konfederačnej ligy.

Mladé žilinské pušky (43) doslova uštvali prestarnutých hráčov súpera a viaceré mená zaplnili zápisníky prítomných hráčskych agentov. Žilinský kouč Pavol Staňo si myslí, že v tomto smere sú jeho hráči najžiadanejším artiklom na európskom futbalovom trhu.

Futbalisti MŠK podávajú výborné výkony, ktoré vyšperkovali vo štvrtkovej odvete 3. predkola EKL proti Tobolu Kostanaj. Veľa fanúšikov, ale aj odborníkov si myslí, že to bolo jedno z najlepších predstavení slovenského tímu v európskych pohároch za posledné roky.

„Ono sa to podľa výsledku nezdá, aj súper však mal svoju kvalitu. Ale my sme podali skvelý výkon, nič sme mu nedarovali, chlapci zahrali fantasticky,“ chválil svojich zverencov žilinský kouč Pavol Staňo, ktorý v postupovej eufórii v závere zápasu stihol povzbudiť fanúšikov.

„Chcel som, aby chlapcov za predvedený výkon odmenili potleskom. Bolo to o emóciách,“ pokračoval tréner žilinských mladíkov. Základná zostava, ktorú poslal na ihrisko, mala vekový priemer, vyše 21 rokov, kým tá súperova viac ako tridsať.

„Pohybom sme ich doslova uštvali,“ tvrdí Staňo. Za poslednými výbornými výkonmi nevidí len svoj rukopis, ale aj ostatných členov realizačného tímu. „S chalanmi trávime veľa času, sme radi, že robia obrovský progres.“

Zároveň si je vedomý, že o jeho zverencov je v zahraničí obrovský záujem. „Chceme však, aby odchádzali do zahraničia pripravení. Pre futbalových manažérov sme momentálne určite najzaujímavejší klub v Európe,“ dodal žilinský kouč.

Futbalový expert Milan Lešický (76): Je to malý zázrak!

„Nenachádzam slov na hru Staňových zverencov. Je to taký malý slovenský zázrak A nielen vo štvrtkovom zápase to bolo pozerateľné. Je to výsledok filozofie majiteľa klubu Jozefa Antošíka, ktorý zaviedol v klube jednotný tréningový systém v šestnástich mužstvách. V minulosti som s nim spolupracoval a nie všetky experimenty mu vyšli, ale tento mu vyšiel dokonale.

Jemu nejde v mládežníckych kategóriaćh o tituly, jemu ide o to, aby vychoval osobnosti. A nielen z hráčov žilinského okolia, ale z celého Slovenska a zahraničia. S vlastnými by sa to nedalo. Na druhej strane príde určite príde k poklesu, ktorý príde na každé mužstvo. Skôr to bude psychický pokles, lebo chalani idú stále naplno. Ale potom zregenerujú a pôjdu znova. A kus roboty odvádza tréner Staňo, ktorý pochopil líniu klubu a preto sa jeho zverencom darí,“ vyjadril sa Milan Lešický.

Výsledky 3. predkola EKL

Žilina - Tobol 5:0, prvý zápas 1:0, postupuje Žilina

Maccabi Tel Aviv - Trnava 1:0, prvý zápas 0:0, postupuje Maccabi