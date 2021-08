Slovan má proti Lincolnu v hrsti postup do pohárovej skupiny: Ustrážia belasí na hrote policajta?

Futbalový Slovan je jednou nohou v play-off Európskej ligy!

Po minulotýždňovom víťazstve v prvom zápase 3. predkola na ihrisku gibraltárskeho trpaslíka Lincoln Red Imp (3:1) môže v dnešnej odvete (20.30 hod.) pridať ďalšie body do koeficientu klubov a zabezpečiť si účasť v skupinovej fáze buď Európskej ligy, alebo Európskej konferenčnej ligy. V prípade postupu narazia v play-off EL na neúspešného z dvojice Ol. Pireus - Ludogorec Razgrad.

Slovan vyfasoval z našich pohárových zástupcov najľahšieho súpera. Gibraltár vstúpil do UEFA len pred siedmimi rokmi, takže jeho kluby nemajú ešte ani dnes na súpiskách iba profíkov. V drese Lincoln Red Imp nastupuje na hrote 39-ročný Lee Casciaro, ktorý sa neživí len futbalom. V civile je policajtom. Pred piatimi rokmi v 2. predkole Ligy majstrov práve on rozhodol jediným gólom o senzačnom triumfe nad Celtikom Glasgow.

Aj niektorí iní hráči pracujú na polovičný úväzok ako štátni zamestnanci. Lincoln nemá široký káder. Nemôže si ho dovoliť. Hodnota jeho mužstva je iba 1,1 milióna eur, čo je o pol milióna menej, ako stojí najdrahší hráč Slovana Jaromír Zmrhal. „Ak by sme mali početnejší tím, museli by sme vynaložiť viac peňazí, ktoré nemáme. Nedokážeme predať ani dresy svojich hráčov. Nie sme tu na to, aby sme zbohatli, pretože to robíme zadarmo. Náš jediný príjem pochádza z účasti v európskych súťažiach,“ priznal pred časom pre Gibraltar Chronicle prezident klubu Dylan Viagas.

Slovan si príjemnejšieho súpera ani nemohol želať. Bez väčších problémov ho minulý týždeň po góloch Kashiu, Zmrhala a Hentyho poslal „do kolien“. Rozdiel triedy však neudržal, lebo v závere inkasoval z penalty. „Bol to zbytočný gól. Máme však kvalitu, aby sme ju v odvete potvrdili a postúpili. Musíme hrať celý zápas pozorne a lepšie zvládnuť finálne situácie,“ tvrdí tréner Slovana Vladimír Weiss.