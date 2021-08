Tréner Spartaka Gašparík o príchode hviezdneho obrancu do Trnavy: Miesto mu určite nájdem

Počíta s ním. Tréner futbalového Spartaka Trnava Michal Gašparík (39) sa teší z faktu, že jeho tím by mal v najbližších dňoch posilniť bývalý reprezentant Martin Škrtel (36). Transfer pre Nový Čas potvrdil hráčsky agent Karol Csontó.

Hoci boli doteraz iba v telefonickom kontakte, kouč Spartaka si svojho budúceho zverenca pamätá ešte zo svojich hráčskych čias. A teraz Gašparík s nadsádzkou tvrdí, že takej výraznej osobnosti určite nejaké miesto v zostave nájde.

Michal Gašparík, bývalý výborný futbalista, patrí s tridsiatimi deviatimi rokmi k najmladším ligovým trénerom. Do jeho kádra by mala v najbližšom čase pribudnúť výrazná posila, bývalý reprezentačný stopér Martin Škrtel, ktorý je od neho iba o tri roky mladší.

„S Martinom je v spojení najmä vedenie klubu, ale pred časom som s ním hovoril aj ja,“ povedal na úvod trnavský kouč, ktorý Škrtelov príchod víta s nadšením. Otázne zostáva, kedy ho bude môcť v kabíne privítať.

„Je to záležitosť Martinovho definitívneho uzdravenia po zranení. Keď sa k nám pripojí, musí byť pripravený trénovať s mužstvom, nie iba individuálne ako doteraz. V každom prípade Martin bude obrovský prínos nielen pre Spartak, ale aj pre celú ligu. Je to veľké plus, keď sa takí skúsení hráči vracajú na slovenské trávniky. Bude líderskou osobnosťou nielen na ihrisku, ale aj v kabíne, kde sa budú môcť mladí od neho učiť,“ pokračoval Gašparík, ktorý má, pochopiteľne, kariéru zmapovanú.

„Pamätám si ho zo slovenských trávnikov, keď ja som hral za Spartak a on vtedy začínal v Trenčíne. Z telefonického rozhovoru s ním som sa presvedčil, že tie najväčšie hviezdy sú tí najväčší profesionáli,“ pochvaľoval novú posilu trnavský kouč, ktorý už rozmýšľa nad tým, na akom poste bude bývalý reprezentačný obranca hrávať. „Takému hráčovi nejaké miesto v základnej zostave určite nájdem,“ dodal s úsmevom Gašparík.

Ideálny scenár

Futbalisti Spartaka hrajú vo štvrtok odvetu 3. predkola Európskej konfederačnej ligy na pôde Maccabi Tel Aviv. V prvom zápase sa zrodila remíza 0:0 a spartakovci by radi na horúcej izraelskej pôde prekvapili a postúpili ďalej. V tom prípade by mohli dopísať na pohárovú súpisku aj Martina Škrtela, čo sa pre klub javí ako ideálny scenár.